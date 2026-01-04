Xác minh vụ du khách nước ngoài bị dọa đánh trên bãi biển Nha Trang

(VTC News) -

Chiều 4/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo Công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh du khách nước ngoài bị nhóm người dọa đánh tại khu vực bãi biển.

Hình ảnh du khách nước ngoài bị nhóm người dọa đánh ở khu vực biển Nha Trang. Ảnh: Cắt từ video

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa một nhóm người đàn ông Việt Nam và một số du khách nước ngoài tại công viên bãi biển Nha Trang.

Theo clip, vào buổi tối, hai du khách nước ngoài đứng trên lối đi bộ trong công viên bãi biển, trò chuyện với nhóm người mặc áo xanh, nghi là đồng phục của một cơ sở dịch vụ du lịch.

Bất ngờ, một người trong nhóm cầm xẻng lao tới, dọa đánh hai du khách. Lúc này, khu vực có đông người dân và du khách, nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi và quay video.

Sau đó, một người khác trong nhóm áo xanh tiếp tục cầm ghế nhựa màu trắng đe dọa một du khách, khiến người này hoảng sợ bỏ chạy.

Một số du khách đứng gần hiện trường tỏ ra hoảng sợ trước diễn biến sự việc.

Nha Trang – Khánh Hòa từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế, nổi tiếng với vịnh biển đẹp – được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, bãi cát trắng mịn, nước trong xanh, khí hậu ôn hòa và con người thân thiện.

Năm 2025, phường Nha Trang đón khoảng 14,8 triệu lượt khách lưu trú (trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,6 triệu lượt, khách nội địa đạt 10,2 triệu lượt), tổng thu từ du lịch ước đạt 60.318,9 tỷ đồng.