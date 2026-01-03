Xác minh tài xế taxi ở Nha Trang 'làm ảo thuật' tráo tờ 200 nghìn của du khách

(VTC News) -

Tài xế bị tố có hành vi tráo tờ 200.000 đồng thành 10.000 đồng của du khách. Nguồn: MXH

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ phản ánh việc một tài xế taxi trên địa bàn có dấu hiệu gian lận tiền của du khách nước ngoài.

Trước đó, một tài khoản nước ngoài lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một tài xế taxi tại Nha Trang bị cho là có hành vi “làm ảo thuật” khi thanh toán cước, từ tờ 200.000 đồng của du khách biến thành tờ 10.000 đồng.

Theo nội dung đoạn video, tài xế taxi chở hai du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm (phường Nha Trang).

Khi nam du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán tiền cước, tài xế dùng tay trái nhận tiền, đồng thời tay phải đưa lại một tờ 10.000 đồng và nói rằng du khách đưa thiếu tiền.

Tài xế bị khách du lịch tố "tráo tiền" của du khách.

Sau đó, tài xế chỉ vào đồng hồ tính cước, cho rằng số tiền phải trả là 150.000 đồng và yêu cầu khách đưa thêm tiền.

Tin rằng mình đã đưa thiếu, nam du khách nhận lại tờ 10.000 đồng mà không nghi ngờ.

Toàn bộ sự việc được nữ du khách ngồi phía sau dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, kèm theo dòng cảnh báo: “Hãy cẩn thận với các "ảo thuật gia" ở Nha Trang”.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, lên án hành vi gian dối của tài xế taxi, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh thông tin, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.