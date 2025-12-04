Nha Trang lại ngập nhiều nơi

(VTC News) -

Từ sáng 4/12, nhiều khu dân cư ở khu vực phường Tây Nha Trang nước bắt đầu ngập trở lại sau trận mưa lớn đêm qua.

Ban Phòng thủ dân sự phường Tây Nha Trang đã phát đi cảnh báo đến người dân ở ven sông khẩn trương kê cao đồ đạc và sẵn sàng di dời khi có lệnh của cơ quan chức năng.

Bà Lương Thị Thương, trú phường Tây Nha Trang cho biết, nước dâng nhanh từ đêm qua, gia đình phải kê đồ lên cao đề phòng. "Trận lũ trước đã mất nhiều tài sản, nếu hôm nay nước vào, cả nhà phải tiếp tục chạy lũ", bà nói.

Nước sông Cái Nha Trang đoạn qua cầu Vĩnh Phương đang dâng cao.

Theo ghi nhận, dọc tuyến đường Nguyễn Lương Bằng khoảng 200m nước từ sông Cái chảy vào gây ngập sâu. Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa một số ngõ nhỏ để đảm bảo an toàn cho người dân không lưu thông qua do nước chảy rất mạnh.

Sáng cùng ngày, nhiều trường học tại Khánh Hòa cho học sinh nghỉ để tránh ngập. Tại xã Diên Khánh, 14 trường gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trung cấp nghề nghỉ học từ 4/12. Xã Diên Điền cũng cho toàn bộ 8 trường nghỉ.

Ở phường Tây Nha Trang, các trường như Mầm non Vĩnh Trung, Tiểu học Vĩnh Trung, THCS Cao Thắng, Lương Định Của, Lương Thế Vinh, Nguyễn Đình Chiểu... đều tạm ngừng hoạt động.

Dọc tuyến đường Nguyễn Lương Bằng đã ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, tối qua đến sáng nay tỉnh có mưa vừa đến rất to, tổng lượng phổ biến 30-80 mm, nơi trên 120 mm; nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 60 mm trong ba giờ. Đơn vị đã phát cảnh báo thiên tai ngày và đêm 4/12 khi lũ trên các sông tiếp tục lên, đỉnh có thể đạt báo động 1; riêng sông Cái Phan Rang và sông Cái Nha Trang có khả năng vượt báo động 2.

Nhiều xã, phường trũng thấp như Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Phan Rang, Bảo An, Ninh Phước, Phước Dinh, Phước Hậu, Phước Hữu, Thuận Nam và Cam Ranh được cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ. Tối nay dự kiến triều cường đạt 1,7 m, có thể gây dâng nước và làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng ven biển.