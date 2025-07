Xác định 3 đội bảng A vào tứ kết U21 Quốc gia 2025

(VTC News) -

Có 3 điểm sau 2 lượt trận nên PVF-CAND đối đầu với CLB bóng đá TP.HCM với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để tiến vào tứ kết. Bên kia chiến tuyến, chủ nhà cũng rất cần chiến thắng để hy vọng không bị loại sớm ngay trên sân nhà. PVF-CAND là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng dẫn trước ở phút 60.

Sau một pha tổ chức tấn công bài bản, Nguyễn Văn Bách căng ngang để Trần Khánh Hưng băng vào đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng. Bị đẩy vào thế khó, CLB bóng đá TP.HCM đã nỗ lực dâng cao đội hình tấn công. Ở những phút bù giờ của hiệp 2, đội chủ nhà có bàn san bằng tỷ số sau cú sút xa của Võ Tuấn Phong để cân bằng tỷ số 1-1.

PVF-CAND vào tứ kết U21 Quốc gia.

Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng và SLNA hòa nhau với tỷ số 0-0. SHB Đà Nẵng kiểm soát bóng có phần tốt hơn khi SLNA chủ trương chơi chậm chắc để hướng đến mục tiêu 1 trận hòa. Trong thế trận ấy, đoàn quân của ông Đào Quang Hùng có được những cơ hội ăn bàn rõ nét hơn. Tuy nhiên, các chân sút của SHB Đà Nẵng đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng, đành chấp nhận 1 điểm trước SLNA.

Kết thúc vòng bảng, SHB Đà Nẵng đứng nhất bảng. PVF-CAND và SLNA cùng có 4 điểm như nhau nhưng PVF-CAND đứng thứ hai do hơn ở chỉ số đối đầu. Với 2 vị trí nhất nhì, SHB Đà Nẵng và PVF-CAND đã giành 2 vé của bảng A vào tứ kết. Đứng thứ ba với 4 điểm, SLNA cũng đã chắn chắn giành 1 trong 2 vé cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất do hai đội bóng thuộc bảng C là Đồng Tháp và Đắk Lắk hiện chưa có điểm nào sau 2 lượt đấu.