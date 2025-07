Giải U15 Quốc gia 2025: SLNA giành 3 điểm

(VTC News) -

Sông Lam Nghệ An là ứng viên hàng đầu của giải năm nay. Sức mạnh của đội bóng xứ Nghệ sớm được thể hiện trong trận ra quân gặp An Giang. Trần Văn Đức Uy dứt điểm chính xác mở tỉ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An ngay ở phút thứ 3. Đến giữa hiệp 1, vẫn là Đức Uy tỏa sáng nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn.

Đến phút 33, lợi thế trên sân của Sông Lam Nghệ An được Phạm Tuấn Hưng cụ thể hóa. Anh lập công nâng tỉ số lên 3-0. Nhìn chung, An Giang thi đấu nỗ lực nhưng họ không cho thấy nhiều khác biệt. Hiệp 1 trôi qua với kết quả thuận lợi dành cho Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An thắng đậm An Giang.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An điều chỉnh tốc độ trận đấu. Họ không tấn công quá nhiều nhưng vẫn tạo ra sức ép đủ lớn. Tuấn Hưng và Đức Uy tiếp tục lập công ấn định chiến thắng 5-0 cho Sông Lam Nghệ An.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy bước phát triển tốt trong công tác đào tạo trẻ. Họ chơi không hề tệ nhưng lại để Đăk Lăk ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút bù giờ của hiệp 1. Người lập công là Phạm Tuấn Vũ. Sang hiệp 2, đại diện miền Trung điều chỉnh cả nhân sự lẫn cách tiếp cận trận đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dâng cao tấn công và sớm có được điều mình cần ngay ở phút 48. Ngô Quốc Đạt ghi bàn thắng đẹp mắt gỡ hòa 1-1. Đáng tiếc, nỗ lực tấn công của đội bóng này không mang lại thêm hiệu quả. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1.