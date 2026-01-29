Xác định 24 đội đi tiếp ở Champions League

(VTC News) -

Loạt trận cuối cùng của vòng phân hạng UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) kết thúc sáng nay (29/1). Dựa trên bảng xếp hạng sau 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền vào vòng loại trực tiếp (gồm 8 đội vào thẳng vòng 1/8 và 16 đội thi đấu vòng play-off) được xác định đầy đủ.

Trong đó, Arsenal là đội duy nhất toàn thắng cả 8 trận. Đại diện của giải Ngoại Hạng Anh đứng đầu bảng xếp hạng. Ở lượt cuối, đội chủ sân Emirates đánh bại Kairat Almaty (Kazakhstan) 3-2. Đây là trận duy nhất Arsenal thắng với cách biệt dưới 2 bàn.

Xếp ngay sau Arsenal là Bayern Munich. Đội bóng Đức vượt qua PSV Eindhoven với tỉ số 2-1 nhờ bàn thắng quyết định ở phút 84 của Harry Kane. Thất bại duy nhất của Bayern Munich chính là trận thua Arsenal.

Arsenal (áo đỏ) đứng đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng.

Liverpool là đội giành chiến thắng đậm nhất ở lượt trận cuối. Thầy trò huấn luyện viên Arne Slot thắng Qarabag (Azerbaijan) với tỷ số 6-0 trên sân Anfield để cán đích ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Ngoài ba đội dẫn đầu, các đội giành vé vào thẳng vòng 1/8 còn có Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City (Anh); Barcelona (Tây Ban Nha) và Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha).

Những đội bóng được đánh giá cao như Real Madrid (Tây Ban Nha), Inter Milan (Ý) hay đương kim vô địch Paris Saint-Germain (Pháp) không thể góp mặt trong Top 8. Điều này đồng nghĩa họ phải thi đấu thêm vòng play-off.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) dự kiến tổ chức lễ bốc thăm vòng play-off Champions League vào lúc 18h ngày 30/1 (giờ Việt Nam). Theo thể thức hiện hành, 8 đội đứng đầu bảng vào thẳng vòng 1/8, các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải đá play-off. 12 đội có vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng bị loại.

Trước lễ bốc thăm, 16 đội dự play-off được chia làm hai nhóm. Nhóm hạt giống gồm các đội xếp hạng từ 9 đến 16, được ưu tiên đá lượt về trên sân nhà. Các cặp đấu được xác định theo thứ hạng, trong đó các đội cùng quốc gia có thể chạm trán nhau.

Lượt đi vòng play-off diễn ra vào ngày 17-18/2, lượt về sau đó một tuần. Vòng 1/8 bắt đầu vào ngày 10-11/3, lượt về diễn ra sau đó một tuần.

Danh sách 24 đội đi tiếp ở Champions League

Vòng 1/8: Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon, Man City.

Vòng play-off: Real Madrid, Inter Milan, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt, Benfica.