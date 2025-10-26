Hồng Lệ vô địch, Anh Khôi đánh bại Nguyễn Văn Lai ở giải marathon VPIM 2025

(VTC News) -

VPBank Hanoi International Marathon 2025 diễn ra sáng nay 26/10 với sự tham gia của hơn 11.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giống như mọi năm, các chân chạy của VPIM chinh phục cung đường đi qua những con phố, công trình mang tính biểu tượng của Thủ đô.

Từ 1h30, vận động viên ở các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km lần lượt xuất phát trên cung đường đậm mang tính biểu tượng tại Hà Nội. Với nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 độ C, tạnh ráo - thời tiết lý tưởng cho cuộc đua marathon, 11.000 runner có cơ hội thưởng lãm hơn 30 danh thắng tại Hà Nội qua cung đường đạt chuẩn AIMS.

Huỳnh Anh Khôi (trái) và Nguyễn Văn Lai so kè trên đường chạy VPBank Hanoi International Marathon 2025.

Ở cự ly 42km, vận động viên Huỳnh Anh Khôi xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 25 phút 15 giây, vượt trên “lão tướng” Nguyễn Văn Lai - người về nhì với thành tích 2 giờ 26 phút 12 giây. Huỳnh Anh Khôi - sinh năm 2003 - từng là vận động viên điền kinh chuyên cự ly ngắn nhưng phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Anh mới chuyển sang marathon từ năm 2023 và nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi ở các giải marathon lớn tại Việt Nam.

Tại nội dung của nữ, nhà vô địch SEA Games Phạm Thị Hồng Lệ về nhất cự ly marathon với thành tích 2 giờ 53 phút 57 giây, bỏ xa người về nhì là Doãn Thị Oanh (2 giờ 55 phút 25 giây).

Cự ly bán marathon 21km chứng kiến màn bứt tốc ấn tượng từ runner người Nhật Bản Makino Saeki. Anh cán đích sớm nhất với thành tích 1 giờ 13 phút 2 giây. VĐV Nguyễn Khánh Ly về nhất nội dung của nữ sau 1 giờ 25 phút 7 giây. Các vị trí tiếp theo ở nhóm top 5 đều là những chân chạy giàu kinh nghiệm đến từ các câu lạc bộ lớn trong nước và quốc tế, mang đến những màn rượt đuổi kịch tính trên đường đua.

Phạm Thị Hồng Lệ về nhất cự ly 42 km nữ.

Bên cạnh nhóm VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên đạt thành tích ấn tượng, hàng nghìn VĐV phong trào cũng về đích trong không khí rộn ràng, cho thấy chất lượng vận hành và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của giải đấu. Đường chạy năm nay được đánh giá vừa đủ thách thức vừa mãn nhãn, tái hiện rõ “hơi thở” Hà Nội - nơi cổ kính giao thoa với hiện đại, nơi nhịp sống thành phố trở thành chất liệu xúc cảm cho từng bước chạy.

Không khí thi đấu còn được tiếp sức nhờ hệ thống gần 30 trạm tiếp nước, cổ vũ và y tế dọc đường, cùng đội ngũ gần 1.000 tình nguyện viên phục vụ chuyên nghiệp. Các vận động viên hài lòng với sự chuyên nghiệp của ban tổ chức khi tích hợp công nghệ cao, đồng bộ dữ liệu thành tích và ảnh cá nhân ngay sau vạch đích, giúp runner lưu giữ trọn vẹn trải nghiệm cá nhân.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đánh giá: “Việc thu hút VĐV đến từ 25 quốc gia cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ thể thao quốc tế. Quan trọng hơn, giải đấu đã góp phần kích cầu du lịch, tạo dấu ấn rõ nét trong chiến lược phát triển bền vững văn hóa - thể thao - du lịch của thành phố”.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao đánh giá cao mô hình tổ chức giải chạy VPBank Hanoi International Marathon khi vừa tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng. “Đây là hướng đi phù hợp với tầm nhìn phát triển thể thao xanh, bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy nền tảng thể thao phong trào - yếu tố cần thiết để nâng tầm thể thao thành tích cao”.