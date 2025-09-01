3X3 HoopTopia Uprising 2025: Ngày hội bóng rổ chào mừng Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Lễ khai mạc giải 3X3 HoopTopia Uprising 2025 diễn ra sáng ngày 31/8 tại sân Ocenter Sport (Xuân La, Hà Nội), mở màn bằng tiếng trống rực lửa và màn ra mắt đầy khí thế của các đội bóng. Ngay sau đó, những trận cầu gay cấn liên tiếp diễn ra, mang đến cho khán giả các cú ném chuẩn xác, pha block đẹp mắt và bầu không khí cuồng nhiệt.

Mùa giải lần này bổ sung hạng mục Nam 2008–2009, bên cạnh hai nội dung quen thuộc Nam và Nữ 2002–2007. Nhờ đó, nhiều gương mặt trẻ có cơ hội bước ra sân chơi lớn, tạo nên những màn đối đầu hấp dẫn. Sự góp mặt của các đội bóng giàu truyền thống như Gia Thiều, 4T, Hanoi Amigos, Mentality hay HUBT càng khiến giải đấu thêm phần kịch tính.

Giải bóng rổ 3X3 HoopTopia Uprising 2025 mang đến cho các vận động viên trẻ ngày hội sôi động trong dịp cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Sau một ngày tranh tài, Ban Tổ chức đã tìm ra những nhà vô địch xứng đáng. Đội ASA giành Quán quân nội dung Nam 2002–2007, trong khi Wsags lên ngôi ở nội dung Nữ 2002–2007. Ở hạng mục Nam 2008–2009, chiến thắng thuộc về ETC. 3 cầu thủ xuất sắc nhất ở mỗi hạng mục thi đấu nhận danh hiệu MVP.

Các đội vô địch cũng nhận được những phần thưởng giá trị từ nhiều nhà tài trợ lớn như VinFast, Elite Fitness, Radisson Resort Cam Ranh và một số thương hiệu thể thao đồng hành.

Chia sẻ tại lễ bế mạc, bà Hoàng Phạm Thùy Anh - Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Chúng tôi rất tự hào khi HoopTopia Uprising tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Thành công của mùa giải năm nay khẳng định sức hút của bóng rổ 3x3 với các bạn trẻ, đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng sân chơi này trong những năm tới.”

Với sự chuẩn bị chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu hết mình, 3X3 HoopTopia Uprising 2025 để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ, góp phần thổi bùng phong trào thể thao trẻ, đúng vào dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.