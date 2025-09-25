Xác định 2 đội bóng vào chung kết giải U17 Quốc gia 2025

(VTC News) -

Trận bán kết 1 của giải là cuộc đọ sức giữa Đà Nẵng và Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô ép sân từ đầu và đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. Trước áp lực của đối phương, hệ thống phòng ngự của SHB Đà Nẵng lúng túng và mắc sai lầm.

Phút 17, từ đường chuyền của Nguyễn Lực, thủ môn Hoàng Phúc của U17 SHB Đà Nẵng bắt bóng không dính, Mạnh Quân nhanh chân dứt điểm đưa U17 Hà Nội vươn lên dẫn điểm.

Hà Nội (áo vàng) vào chung kết giải U17 Quốc gia 2025.

Phút 48, Văn Ẩn đá phạt ngay vạch 16m50, thủ môn Bá Huấn đẩy bóng trúng xà ngang khung thành của Hà Nội FC, Tin Tin lao vào đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Đà Nẵng.

Đà Nẵng sau đó tạo thế trận khá tốt trước Hà Nội nhưng sai lầm lại đến theo cách không ai ngờ tới. Phút 72, Anh Quân để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả 11m. Mạnh Quân đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho nhà đương kim vô địch. Giành chiến thắng trước đối thủ, Hà Nội vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết 2, Thể Công Viettel đụng độ Thép Xanh Nam Định. Thực tế trên sân cho thấy Thể Công Viettel chủ động cầm bóng và tổ chức nhiều pha hãm thành. Nhưng sự sắc bén lại thuộc về những pha phản công nhanh của Nam Định.

Phút 22, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi thủ môn Quang Trường của Nam Định bắt bóng không dính, tạo cơ hội để Viết Đức treo bóng vào trong, giúp Đại Nhân bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Ngược lại, Nam Định cũng biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương. Văn Tuân tung cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 20m gỡ hòa 1-1 ở phút 27.

Sang hiệp 2,Thể Công Viettel có nhiều cơ hội nhưng các chân sút như Đại Nhân, Mạnh Cường đều không tận dụng thành công. Đội bóng thành Nam cũng tạo ra những pha dứt điểm uy lực từ Việt Nam và Văn Tuân, nhưng bóng lại thiếu chuẩn xác.

Không đội nào ghi thêm bàn thắng sau 90 phút so tài, trận đấu phải giải quyết trên chấm luân lưu. Nam Định bản lĩnh hơn, giành chiến thắng 4-3 để tiến vào chung kết.

Đối thủ của U17 Thép Xanh Nam Định ở trận chung kết là U17 Hà Nội. Trận chung kết tranh ngôi vô địch sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 26/9 trên sân Bà Rịa.