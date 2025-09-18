Xác định thêm 4 đội bóng vào tứ kết giải U17 Quốc gia

(VTC News) -

Ở bảng B, U17 SLNA chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp trong khi U17 LPBank HAGL buộc phải thắng mới có thể nuôi hy vọng. Thế trận thuận lợi đến sớm với đội bóng xứ Nghệ khi ở phút 12, Viết Duy solo từ giữa sân trước khi lốp bóng kỹ thuật mở tỷ số.

Nỗ lực tấn công giúp HAGL gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút phạt đẹp mắt của đội trưởng Vũ Thái ở phút 40. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của SLNA. Anh Đức tung cú sút xa nâng tỷ số 2-1 ở phút 69, trước khi Huy Phan đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1.

Hà Nội (áo vàng) giành quyền vào tứ kết.

Ở trận cùng giờ, Hà Nội tỏ ra lấn lướt trước Becamex TP.HCM và giành thắng lợi 2-0 nhờ cú đúp của Mạnh Quân, qua đó cùng SLNA cán đích với 7 điểm để chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Becamex TP.HCM kết thúc vòng bảng với 3 điểm, còn LPBank HAGL bị loại sau ba trận toàn thua.

Tại bảng C, U17 Thể Công Viettel có màn trình diễn bùng nổ trước U17 TP.HCM. Ngay trong hiệp 1, đội bóng áo lính đã ghi liền 5 bàn thắng, trong đó Đại Nhân lập cú đúp, Đức Tài và Đình Vỹ để lại dấu ấn, xen kẽ là pha lập công của Huy Hoàng.

Dù TP.HCM có bàn gỡ do công Phú Cường, nhưng sang hiệp 2, Thể Công tiếp tục áp đảo và ghi thêm 2 bàn nhờ Anh Quân và Huy Hoàng. Bàn thắng muộn của Lê Nhân chỉ giúp TP.HCM rút ngắn cách biệt, trước khi chấp nhận thất bại 2-7. Ở trận đấu còn lại, U17 PVF-CAND chứng minh bản lĩnh bằng chiến thắng 5-1 trước An Giang.

Khép lại vòng bảng, Hà Nội và SLNA (cùng 7 điểm) giành hai vé tứ kết của bảng B. Ở bảng C, Thể Công (6 điểm) theo chân PVF-CAND (9 điểm) tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Hai đội xếp thứ ba là Becamex TP.HCM và An Giang (cùng 3 điểm) sẽ chờ so sánh thành tích để hy vọng đi tiếp, trong khi LPBank HAGL và TP.HCM bị loại.

Ngày 19/9, lượt trận cuối cùng của bảng A sẽ diễn ra, hứa hẹn mang lại những cuộc cạnh tranh quyết liệt để xác định nốt các tấm vé còn lại vào tứ kết.