Giải U17 Quốc gia 2025: HAGL thua đậm Hà Nội

(VTC News) -

Tại bảng B, U17 Hà Nội cũng thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi vượt qua U17 LPBank HAGL 3-0. Mạnh Quân sớm đưa đội bóng Thủ đô vươn lên ở phút thứ 3 bằng pha dứt điểm chuẩn xác.

Đội bóng phố Núi có cơ hội gỡ hòa trên chấm 11m ở phút 28 nhưng đội trưởng Vũ Thái không thắng được thủ môn Bá Huấn. Sang hiệp 2, Hà Nội tấn công hiệu quả hơn, với các bàn thắng của Nguyễn Lực (55’) và Mạnh Quân (70’), khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

HAGL (xanh) thua đậm Hà Nội.

U17 Sông Lam Nghệ An đã có màn khởi đầu ấn tượng khi đánh bại U17 Becamex TP.HCM với tỷ số 4-0. Đội bóng trẻ xứ Nghệ sớm tạo khác biệt từ những tình huống cố định. Phút 22, Đăng Huy bật cao đánh đầu chuyền bóng để Văn Sáng đánh đầu nối, mở tỷ số trận đấu.

Phút 70, Văn Cảnh nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu chính xác sau quả phạt góc. Trong thế trận áp đảo, SLNA tiếp tục gia tăng sức ép và có thêm hai bàn thắng ở các phút 86 và 88 do công Hoàng Quang và Văn Cảnh, ấn định chiến thắng đậm đà.

Tại bảng C, U17 PVF-CAND khởi đầu bằng chiến thắng sít sao 1-0 trước U17 Thể Công Viettel. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 21 khi Bùi Trung Hiếu dứt điểm chuẩn xác từ tình huống phạt góc. Dù nỗ lực vùng lên, Thể Công Viettel không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của PVF-CAND.

Trong khi đó, U17 An Giang tạo bất ngờ lớn khi đánh bại U17 TP.HCM 3-2. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhưng An Giang đã ngược dòng mạnh mẽ với các pha lập công của Tấn Tài, Quang Hải và Tuấn Phát. Dù TP.HCM có thêm một bàn rút ngắn, chiến thắng vẫn thuộc về đội bóng miền Tây.