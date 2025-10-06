Xả súng trên phố Sydney, 20 người bị thương

(VTC News) -

Theo AFP, vào ngày 5/10 (giờ địa phương) tại một con phố nằm ở phía Tây Sydney, Australia xảy ra vụ nổ khi tay súng được xác định là bắn bừa bãi vào những chiếc xe đang đi qua và bắn vào cả cảnh sát.

Nhân viên văn phòng Joe Azar kể lại anh đang làm việc ở phía bên kia đường thì nghe thấy tiếng nổ, nhưng anh nghĩ đó chỉ là tiếng pháo hoa hoặc đá ném vào cửa sổ.

Cảnh sát được triển khai đến hiện trường. (Ảnh: Facebook/Josh Leon Fraser)

"Kính chắn gió trên xe của một người nào đó đã nổ tung, sau đó kính của trạm xe buýt cũng vỡ tan. Cảm giác siêu thực ập đến như thể 'Ồ, đây chính là điều đang xảy ra'. Thật là điên rồ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nên tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra", Joe Azar nói với tờ báo The Sydney Morning Herald.

Ngay lập tức, cảnh sát được triển khai đến hiện trường vào tiến hành phong tỏa con phố. Sau đó, họ xông vào một căn hộ phía trên một doanh nghiệp và bắt giữ người đàn ông 60 tuổi. Cảnh sát thu giữ hai khẩu súng trường tại hiện trường.

Kẻ bị cáo buộc nổ súng được đưa đến bệnh viện và điều trị vết thương trong lúc bị bắt. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với nghi phạm.

Cảnh sát thông tin một người đàn ông tự đến bệnh viện với vết thương do súng bắn sau vụ việc và đang trong tình trạng "nguy kịch". Trong khi 19 người khác bị thương do mảnh đạn hoặc mảnh kính vỡ, một số người được đưa đến bệnh viện.

Ủy viên cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon, mô tả vụ xả súng này là "nghiêm trọng và kinh hoàng". Vẫn chưa rõ động cơ của tay súng, nhưng ông cho biết "không có mối liên hệ nào được biết đến với hoạt động khủng bố hay bất kỳ hoạt động băng đảng nào".

Nhân chứng Tadgh kể lại với ABC rằng ông đang xem bóng bầu dục thì nghe thấy tiếng súng. "Tiếng nổ rất to, rồi tia lửa và khói. Thật sự giống như trong phim. Nó rất ồn ào và 'bang, bang, bang', tiếng nổ, tia lửa, khói và đủ thứ khác. Nó thực sự giống như trong phim vậy", ông Tadgh nói.