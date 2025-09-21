Vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của CSGT có bị phạt nguội không?

(VTC News) -

Cụ thể, tại Điều 11 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, quy định rõ: Người tham gia giao thông phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự: hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường...

Như vậy, với trường hợp khi đến nút giao mà đèn đỏ bật sáng, nhưng người điều tiết giao thông là cảnh sát giao thông cho phương tiện di chuyển thì người tham gia giao thông phải tuân thủ theo sự điều tiết này và sẽ không bị xử phạt.

Người tham gia giao thông gặp đèn đỏ nhưng cán bộ cảnh sát giao thông điều tiết tại khu vực hướng dẫn tiếp tục di chuyển thì sẽ không bị phạt nguội. (Ảnh minh họa)

Trong trường hợp không có người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh cho phép vượt đèn đỏ mà tài xế cố tình vi phạm thì sẽ bị xử phạt.

Mức xử phạt theo Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ 1/1/2025, khi người điều khiển ô tô không chấp hành đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 18-20 triệu đồng (quy định cũ 3-4 triệu đồng).

Đối với xe máy sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng (mức cũ 800.000-1 triệu đồng); với xe đạp, xe đạp máy bị phạt 150.000-250.000 đồng; người đi bộ vượt đèn đỏ cũng bị phạt 150.000-250.000 đồng, gấp 2,5 lần so với trước đây.

Ngoài ra, đối với phạt trực tiếp, lực lượng phụ trách hệ thống camera giám sát sẽ gửi hình ảnh của người vi phạm cho cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) làm việc trên đường, sau đó CSGT cho người vi phạm được xem lại hình ảnh vi phạm để lập biên bản xử phạt.

Đối với phạt nguội, cảnh sát sẽ cho tài xế xem lại hình ảnh hoặc video có quay lại diễn biến toàn bộ trình của người vi phạm trước khi lập biên bản, để đảm bảo tính khách quan trước khi lập biên bản.

Lưu ý, trong trường hợp nếu nhận được thông báo phạt nguội khi đã tuân theo đúng chỉ dẫn của cảnh sát giao thông, người dân có quyền liên hệ với cơ quan chức năng để khiếu nại, giải quyết.