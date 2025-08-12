Nhiều người đi xe máy vượt đèn đỏ ngay giao lộ ở TP.HCM

Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang xác minh hàng chục xe máy vượt đèn đỏ ngay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, phường Sài Gòn (Quận 1 trước đây).

Lúc 8h8 phút sáng 11/8, hơn 10 người mặc áo màu cam chạy xe máy tay ga hiệu Vespa chạy trên đường Lê Lợi, hướng về chợ Bến Thành. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn thì đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ.

Nhiều người đi xe Vespa vượt đèn đỏ ngay giao lộ trung tâm TP.HCM. (Ảnh chụp màn hình)

Song, hàng chục người mặc áo màu cam đã không dừng lại mà rẽ phải vào đường Nguyễn Huệ dù tại giao lộ trên không có bảng hoặc đèn tín hiệu được rẽ phải khi đèn đỏ.

Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc. Hiện bước đầu lực lượng chức năng xác định những người mặc áo màu cam thuộc một đơn vị chuyên tổ chức tour Vespa cổ, chở khách đi khám phá thành phố và mời những người liên quan lên làm việc, xử lý.