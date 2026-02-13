Vườn xuân bên trong công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM

Đài tưởng niệm được thiết kế tỉ mỉ với 9 bậc cấp chia thành ba tầng. Tầng thấp nhất khắc hình 12 con giáp, tượng trưng cho dòng thời gian ghi nhớ từng số phận. Tầng giữa in hình những dấu chân đá, biểu trưng hành trình sống và ký ức còn lại. Ở tầng cao nhất, những bông hoa sen, sứ, cúc được khảm bằng đồng, thể hiện sự hóa thân, tiếp nối và hy vọng.