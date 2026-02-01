Người dân TP.HCM chen chân ngắm linh vật ngựa bay ra từ hoa mai vàng rực rỡ

Trưa 1/2, khu vực Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (phường Sài Gòn) thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc trước giờ khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, không gian đường mai và phố ông đồ cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào lúc 15h30.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là mô hình linh vật ngựa được đặt tại cổng chính, với tạo hình như đang bay ra từ đóa hoa mai vàng rực rỡ. Linh vật ngựa được thiết kế theo ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, vừa mang nét oai phong truyền thống, vừa tràn đầy hơi thở đổi mới của kỷ nguyên số.

Hình ảnh "nữ vương Tết Bính Ngọ 2026" nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút nhiều người dân xếp hàng, chen chân để chụp ảnh, check-in.

Nhiều bạn trẻ diện áo dài truyền thống, nhiều gia đình đưa con em đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc bên không gian trang trí rực rỡ sắc vàng của hoa mai, kết hợp cùng các tiểu cảnh mang đậm không khí Tết cổ truyền.

Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc ngày xuân trên đường mai Phạm Ngọc Thạch.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 được đầu tư xây dựng 6 mô hình lớn gắn với linh vật của năm. Sau 18 năm tổ chức, lễ hội bước sang lần thứ 19 với mong muốn tạo điểm nhấn ngay từ cổng chính bằng mô hình hoa mai lớn kết hợp hình ảnh con ngựa bay ra từ mùa xuân, tượng trưng cho sự phi mã, khơi dậy động lực và tinh thần phát triển trong năm mới.

Theo Ban tổ chức, hình tượng linh vật năm nay hướng đến việc tạo nên không khí mùa xuân rực rỡ, mang lại cảm giác vui tươi, hạnh phúc cho người dân và du khách khi tham quan lễ hội. Việc xây dựng mô hình ngựa bay từ hoa mai được thực hiện công phu, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cổng lễ hội năm nay có chiều cao và diện tích vượt trội so với các năm trước, đơn vị thi công mất khoảng hai tuần để hoàn thiện.

Hiện Ban tổ chức vẫn tiếp tục trang trí, bổ sung các hạng mục, nhằm tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, không chỉ có vườn mai, phố ông đồ mà còn truyền tải thông điệp thông qua nghệ thuật sắp đặt và các mô hình gắn với năm Bính Ngọ.

Bên cạnh cổng chính, trong khuôn viên sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên còn bố trí thêm 6 mô hình ngựa, mỗi linh vật mang một thông điệp riêng như: mã lực khai xuân, tốc lực khai xuân, mãnh lực khai xuân, phúc lực khai xuân…

Tại khu vực phố ông đồ , hoạt động xin chữ đầu năm tiếp tục thu hút đông đảo người dân. Anh Đăng Tâm, người đã tham gia viết thư pháp tại đây từ năm 2014, cho biết năm nào anh cũng háo hức chờ đợi dịp lễ hội để gửi những câu chúc về bình an, tài lộc đến người dân và du khách.

Hình ảnh rực rỡ sắc Xuân tại phố ông đồ trước giờ khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 .

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 1/2 đến 21/2 (ngày 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết).

Một số hoạt động chính tại lễ hội gồm:

Chương trình biểu diễn nghệ thuật: từ 20h đến 21h30, ngày 1/2 đến 15/2.

Phố ông đồ: từ 8h đến 22h, ngày 1/2 đến 15/2.

Tổ hợp nghệ thuật, sáng tạo, khởi nghiệp: từ 8h đến 22h, ngày 1/2 đến 15/2.

Không gian lễ hội: mở cửa từ 1/2 đến 21/2.

Thời gian tạm ngưng đón khách gồm: từ 13h đến 22h ngày 10/2 (23 tháng Chạp) và cả ngày 16/2 (29 tháng Chạp).

Ban tổ chức khuyến nghị người dân chủ động sắp xếp thời gian, tuân thủ hướng dẫn để tham quan, trải nghiệm lễ hội an toàn, văn minh trong dịp đầu xuân.