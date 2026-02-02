Lắp biểu trưng giọt nước ở khu vực Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Sáng 2/2, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu tổ chức lắp đặt biểu trưng hình giọt nước tại vị trí trung tâm hồ nước công viên số 1 Lý Thái Tổ (TP.HCM), tạo điểm nhấn kiến trúc cho công trình.

Theo đó, biểu trưng được đơn vị thi công bố trí hoàn chỉnh vào khu vực trung tâm.

Công trình được làm bằng hợp kim có độ bền cao, bề mặt sáng bóng.

Phần lõi bên trong rỗng, được thiết kế để khi ánh sáng Mặt trời hoặc Mặt trăng chiếu qua sẽ tạo hình trái tim.

Theo chủ đầu tư, biểu trưng giọt nước gợi nhắc đến giọt nước mắt của nỗi buồn, nhưng với trái tim được đặt bên trong, mang ý niệm về lòng trắc ẩn và tình yêu thương của con người. Công trình có chu vi khoảng 13m, cao 6m, sử dụng chất liệu inox gương, phản chiếu hình ảnh xung quanh. Thiết kế này được xem như một thông điệp về sự sẻ chia, kết nối và đồng cảm trong cộng đồng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, đến nay, mặt bằng công viên số 1 Lý Thái Tổ - công trình mang ý nghĩa ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP.HCM trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục.

Lối vào chính của công viên nằm tại góc đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương, giáp vòng xoay. Từ đây, người dân tiếp cận quảng trường đón chào rộng hàng nghìn mét vuông, sau đó di chuyển qua hệ thống lối đi nhiều cây xanh để đến quảng trường đài phun nước.

Quảng trường trung tâm có diện tích khoảng 1.800m², với hồ phun nước bố trí dạng bậc thang. Ở giữa là biểu trưng hình giọt nước, xung quanh lắp đặt hàng nghìn đèn chiếu sáng, tạo hiệu ứng lung linh vào ban đêm, phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi của người dân.

Tiếp nối khu vực này là không gian cây xanh, đồi cỏ, bãi cỏ và chòi vọng cảnh. Bốn căn biệt thự cũ trong công viên được giữ lại, cải tạo thành nhà hàng, nhà cộng đồng, thư viện công cộng, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng và khu vệ sinh công cộng.

Việc hoàn thiện biểu trưng giọt nước cùng các hạng mục phụ trợ được kỳ vọng góp phần tạo thêm điểm đến sinh hoạt, văn hóa cho người dân và du khách khi đến với khu vực trung tâm TP.HCM.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài - rộng hơn 4 ha, nằm giữa ba trục đường lớn Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng - bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Tháng 10/2025, theo chủ trương của TP.HCM, khu đất này sẽ được xây dựng công viên và công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19.

Ngay trong tháng 11/2025, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành Ủy, UBND TP.HCM, phía đơn vị thi công đã khẩn trương dọn dẹp, tháo dỡ biệt thự cũ, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng các hạng mục tại đây.