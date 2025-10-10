Vụ từ chối cứu trợ sinh viên ở Thái Nguyên: Trường đình chỉ nhân viên nhà ăn

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên vừa thông tin thêm về việc ký túc xá bị tố từ chối tiếp nhận thực phẩm cứu trợ sinh viên trong đợt ngập lụt do bão Matmo.

Nhà trường cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 8/10, có một người dân đi đến ký túc xá của trường gặp nhân viên ban quản lý và bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ một số suất ăn trưa cho sinh viên. Do chưa xin được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, nhân viên này không tự ý quyết định và đã trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ nhà ăn. Sau đó, nhân viên nhà ăn đã tự ý quyết định và trả lời là không tiếp nhận các suất ăn hỗ trợ.

“Sự việc đáng tiếc này phát sinh do nhân viên của nhà ăn tự quyết định, không có chỉ đạo hay can thiệp từ phía nhà trường”, đại diện trường cho biết.

Ngoài ra, việc tạm thời chỉ nhận tiền mặt khi bán cơm trưa cùng ngày cũng do cá nhân này tự thực hiện, không phải chủ trương của nhà trường.

Nước ngập sâu tại ký túc xá của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên.

Nhà trường cho biết, ngay từ buổi chiều cùng ngày (8/10), đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ và nhà hảo tâm để đảm bảo cung cấp đầy đủ các suất ăn miễn phí cho toàn bộ sinh viên trong ký túc xá bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Nhà trường cũng khẳng định không có bất kì chỉ đạo nào liên quan đến các sự việc nêu trên. “Đơn vị dịch vụ nhà ăn đã cam kết giá các suất ăn được giữ nguyên như ngày thường, không có việc nâng giá hay lợi ích nhóm trong quá trình phục vụ sinh viên trong thời gian xảy ra bão, lũ”, báo cáo của nhà trường nêu.

Tầng 1 ký túc xá của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tan hoang sau lũ ngập.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên cho hay, trường nằm trong khu vực ngập sâu của tỉnh, là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận bão lũ vừa qua.

“Nhiều nhà của lãnh đạo trường bị ngập sâu, mất sóng điện thoại vào sáng 8/10 nên trong quá trình triển khai ứng phó với ngập lụt đã xảy ra sơ suất, chưa kịp thời, gây tác động ngoài mong muốn. Mặc dù sự việc không xuất phát từ chủ ý cá nhân, nhưng lãnh đạo nhà trường nhận thấy có trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm", đại diện trường bày tỏ.

Lãnh đạo trường cho biết đã làm việc với nhà ăn và yêu cầu đình chỉ nhân viên để xảy ra sai sót, cam kết không tái phạm.

"Nhà trường rất mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông của các cấp, các ngành, phụ huynh và toàn thể xã hội. Chúng tôi cam kết sẽ khẩn trương khắc phục, rà soát quy trình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để không để xảy ra tình huống tương tự trong thời gian tới”, báo cáo nhà trường viết.