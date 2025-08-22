Giám đốc Công an Hà Nội trao bằng khen tặng cảnh sát cơ động bị quái xế tông

(VTC News) -

Sáng 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố và chỉ huy một số phòng chức năng đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) và gia đình.

Đại uý Lê Đình Công bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào tối 21/8.

Tại bệnh viện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Công và gia đình. Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Đại úy Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên Đại uý Lê Đình Công.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Giám đốc Công an thành phố gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hết lòng, tận tâm cứu chữa Đại uý Lê Đình Công qua cơn nguy kịch. Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm, chăm sóc, điều trị cho Đại uý Công nhanh chóng bình phục, ổn định sức khoẻ, sớm trở về với gia đình, đồng đội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tạo điều kiện để Đại uý Công yên tâm điều trị cũng như hỗ trợ, động viên gia đình chăm sóc tốt nhất cho Đại uý Công.

Hình ảnh 2 nam thanh niên phóng xe máy vào đường cấm, tông trúng Đại úy Lê Đình Công.

Khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, ở thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) lái xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) chạy tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và Nhân dân; tổ công tác của Công an thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, 2 thanh niên không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công. Cú tông mạnh khiến Đại uý Công cùng 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, bắt giữ 2 thanh niên, đồng thời đưa cả 3 người vào bệnh viện cấp cứu.

Đại uý Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.