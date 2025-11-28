Vì sao có người đỏ mặt, người tái nhợt sau uống rượu?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, không phải ai uống rượu cũng có cùng biểu hiện. Người mặt đỏ bừng, cũng có người tái nhợt, nhưng phản ứng này không nói lên tửu lượng nhiều hay ít mà liên quan đến cách cơ thể xử lý cồn.

Khi ethanol đi vào máu, hơn 90% được gan chuyển hóa qua nhiều giai đoạn. Ở nhóm người mặt đỏ, tốc độ phân giải ethanol diễn ra nhanh, khiến chất này tích tụ tạm thời trong máu, làm mao mạch giãn nở và khuôn mặt bừng đỏ. Ngược lại, người trở nên tái sau khi uống thường do chuyển hóa sang axit acetic chậm hơn, dẫn đến co mạch, lượng máu nuôi da giảm khiến sắc mặt nhợt đi.

Bác sĩ Mạnh lưu ý tửu lượng của một người thay đổi tùy thể trạng và cảm xúc tại thời điểm uống. Khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng hoặc vừa vận động nặng, khả năng chịu cồn giảm đáng kể, dễ xuất hiện buồn nôn, choáng váng.

Hiện tượng đỏ bừng hoặc tái nhợt sau khi uống rượu khiến không ít người lo lắng.

Những điều không nên làm sau uống rượu

Tập thể thao ngay sau khi uống

Không ít người nghĩ vận động mạnh giúp vã mồ hôi và đào thải cồn nhanh hơn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Mạnh, khi trong máu có ethanol, việc gắng sức khiến tim và hệ mạch chịu áp lực lớn, làm tăng nguy cơ vỡ mạch máu não, đột quỵ. Cách an toàn nhất là nghỉ ngơi để cơ thể tự chuyển hóa lượng cồn còn lại.

Uống nước ồ ạt

Bổ sung nước giúp tăng bài tiết nhưng không làm giảm đáng kể nồng độ cồn, bởi phần lớn ethanol được xử lý tại gan. Uống quá nhiều nước còn khiến cơ thể rối loạn điện giải, đặc biệt trong bối cảnh rượu bia vốn dễ gây mất muối.

Bác sĩ khuyến cáo nên bù nước hợp lý bằng nước khoáng có muối, nước hoa quả, nước chanh muối, oresol và nhớ ăn kèm thực phẩm giàu tinh bột để tránh hạ đường huyết.

Xông hơi

Nhiều người chọn xông hơi sau mỗi cuộc nhậu với kỳ vọng thải bớt cồn qua mồ hôi. Thực tế, rượu bia làm rối loạn điều hòa mạch máu và giảm khả năng đông máu; kết hợp với nhiệt độ cao của phòng xông có thể gây giãn mạch quá mức, dẫn đến nguy cơ xuất huyết não hoặc tai biến. Sau khi uống rượu, xông hơi được xem là việc không nên làm nhất.

Bác sĩ Mạnh nhấn mạnh cách giải rượu an toàn nhất vẫn là nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bù nước – điện giải đúng cách và tuyệt đối tránh mọi hình thức vận động mạnh cho đến khi cơ thể hoàn toàn hồi phục.