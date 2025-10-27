Uống rượu từ tối hôm trước, sáng hôm sau vẫn còn nồng độ cồn, vì sao?

(VTC News) -

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết quá trình cơ thể đào thải rượu không giống nhau ở mỗi người. Tốc độ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng rượu uống, nồng độ cồn trong rượu, thời gian uống kéo dài bao lâu và đặc biệt là cơ địa.

"Không ít người uống từ tối hôm trước nhưng sáng hôm sau vẫn còn nồng độ cồn trong máu và hơi thở, trong khi người khác thì không", bác sĩ Vũ nói. Người nhẹ cân, đang đói, có bệnh lý nền, ít khi uống hoặc uống lần đầu dễ say hơn và thải cồn chậm hơn.

Để giảm nồng độ cồn trong máu và hơi thở, bác sĩ khuyên có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản.

Uống nhiều nước

Sau khi uống rượu, nên bổ sung nhiều nước lọc để bù lại lượng nước cơ thể mất đi, đồng thời hỗ trợ gan và thận đào thải độc tố. Cách này tuy đơn giản nhưng giúp cơ thể dễ chịu, giảm cảm giác mệt mỏi sau khi uống.

Ăn hoặc uống nước ép trái cây

Các loại nước ép như cam, chanh, bưởi giúp thanh lọc, bổ sung vitamin C, hỗ trợ gan giải độc. Nếu không có sẵn nước ép, bạn có thể vắt một quả chanh tươi pha với nước hoặc ăn trực tiếp từng lát chanh để kích thích tiêu hóa, giảm mùi cồn.

Uống nước rau má

Rau má tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giúp giải rượu hiệu quả. Bạn có thể dùng khoảng 100g rau má tươi rửa sạch, giã nhỏ lấy nước cốt, thêm nước cốt 2 quả chanh và một ít muối, khuấy đều rồi uống 150-300ml mỗi lần.

Sắc nước vỏ quýt khô

Theo y học cổ truyền, vỏ quýt khô (trần bì) có tác dụng kiện tỳ, tiêu đàm, hỗ trợ tiêu hóa. Dùng 30g vỏ quýt sao thơm, thêm hai quả mơ chua bỏ hạt, sắc nhỏ lửa với khoảng 360ml nước trong 30 phút, lọc bỏ bã, uống khi còn ấm. Có thể thêm vài lát gừng để tăng hiệu quả.

Lưu ý khi uống rượu

Để hạn chế tác hại, bác sĩ khuyến cáo không nên uống khi bụng đói, nên ăn kèm nhiều rau xanh và uống từ từ, xen kẽ trò chuyện để hạn chế lượng rượu hấp thu. Việc uống chậm giúp giảm kích ứng niêm mạc dạ dày, đồng thời tạo điều kiện cho gan kịp thời chuyển hóa, đào thải cồn ra khỏi cơ thể.

"Rượu dù ít hay nhiều đều gây gánh nặng cho gan. Biết cách uống và giải độc đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn, tránh tình trạng mệt mỏi, hơi thở còn cồn kéo dài đến sáng hôm sau", bác sĩ Vũ khuyến nghị.