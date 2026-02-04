Vụ dùng thịt hết hạn làm suất ăn cho học sinh ở TP.HCM: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Thông tin trên được bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm (ATTP) TP.HCM nêu tại phiên họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2, sáng 4/2.

Bà Lan cho biết cơ quan này đang tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm dịp Tết.

31 đoàn kiểm tra của Sở ngoài tuyên truyền, kiểm tra liên ngành tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn dịp cao điểm cuối năm còn kiểm tra, "giải quyết hậu quả" các vi phạm liên quan qua thông tin đã phát hiện, phản ánh của các đơn vị.

Đáng chú ý là vụ Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) sử dụng thực phẩm kém chất lượng để chế biến bữa ăn cho học sinh đang gây bức xúc dư luận.

Theo bà Lan, Sở đã lập đoàn kiểm tra, phát hiện một số lượng thịt heo quá hạn dùng, kém chất lượng tại đơn vị này.

"Dù thời điểm kiểm tra, công ty không còn sản xuất, đang trong quá trình tẩy rửa nhưng số thịt heo kém chất lượng, quá hạn dùng đã bị phát hiện tại chỗ và đã lập biên bản không còn bàn cãi nữa. Công ty cũng đã thừa nhận dùng chế biến suất ăn học đường quá hạn sử dụng, nên việc xử phạt thực hiện ngay không cần kiểm nghiệm mẫu sản phẩm.

Tôi nhấn mạnh quá trình kiểm tra, xử lý không chỉ dùng ở Sago Food mà sẽ kiểm tra tất cả 9 nhà cung cấp cho công ty này. Tất cả các nhà cung cấp này đều là đối tượng kiểm tra mà chúng tôi đang thực hiện", bà Lan nói.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, hiện 12 trường mua suất ăn của công ty này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã yêu cầu ngưng sử dụng, tìm đối tác cung cấp khác.

Trong thời gian tới, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các xử lý, xử phạt các vi phạm, sai phạm thì sẽ có những động thái tiếp theo về phía nhà trường, phụ huynh để có thể khiếu nại, đòi bồi thường theo hợp đồng.

Bà Lan nói thêm việc cung cấp suất ăn cho trường học Thành phố rất quan tâm. TP.HCM là nơi có tần suất đi kiểm tra, hướng dẫn về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục rất dày đặc nhưng vẫn có sơ hở.

Sở đã lập chuyên đề kiểm tra tất cả các công ty, đơn vị cung ứng suất ăn cho trường học trên địa bàn, sau Tết sẽ thực hiện ngay.

Trước đó, ngày 28/1, sau khi có thông tin phản ánh, đoàn kiểm tra của Sở ATTP phối hợp Công an, UBND và Trạm Y tế xã Hiệp Phước kiểm tra Công ty Sago Food (địa chỉ 274/87 Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM).

Ngày 31/1, báo cáo nhanh của Sở An toàn thực phẩm cho thấy tại thời điểm kiểm tra Sago Food, trong số hàng hóa nguyên liệu chứa trữ tại kho, có 371 kg thịt gia súc, gia cầm (gồm 51 kg sườn cốt lết đông lạnh; 200 kg da gà đông lạnh; 120 kg ức gà nạc không da đông lạnh) đựng trong túi nylon, không có nhãn hiệu, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Đại diện công ty này trình bày hàng mua của Công ty TNHH Hai Thành Viên Thiên Bảo Food trong ngày 26/1, có thời hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày sản xuất, với nhiệt độ bảo quản là -100 độ C.

Sago Food đang cung cấp suất ăn cho 12 trường học trên địa bàn TP.HCM, số lượng 9.300 suất/ngày. Công ty cho biết lấy nguyên liệu của 10 nhà cung cấp và cũng cung cấp hóa đơn chứng từ của các nhà cung cấp cho đoàn kiểm tra.

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra với 46 người tại phường Bà Rịa, bà Lan cho biết Sở ATTP phối hợp với địa phương kiểm tra nguyên nhân gây ngộ độc từ nguồn nào, có thể do thực phẩm hay rượu.

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân đến gần, Giám đốc Sở ATTP TP.HCM cho biết đã tham mưu ban hành kế hoạch kiểm soát chặt trước, trong và sau Tết.

Ba trọng tâm của kế hoạch này bao gồm: tăng cường thanh kiểm tra nguyên liệu và khâu phân phối; phòng ngừa, xử lý nhanh ngộ độc thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn.