Suất ăn bán trú trường Trưng Vương bị tố 'lèo tèo': Sở GD&ĐT TP.HCM nói gì?

(VTC News) -

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh từ báo chí và mạng xã hội liên quan suất ăn bán trú ở trường THPT Trưng Vương, Sở đã kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình, để có cơ sở đánh giá chính xác các nội dung phản ánh.

“Ngành giáo dục luôn tiếp thu thông tin nhiều chiều. Sau khi có kết quả kiểm tra cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin đến báo chí”, ông Minh nói.

Ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Với nội dung khẩu phần suất ăn bán trú nhiều hay ít so với giá thành, ông Hồ Tấn Minh cho biết đây là vấn đề thường xuyên được dư luận quan tâm và cũng là nội dung Sở đặc biệt chú trọng trong công tác quản lý.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM, thực tế cho thấy có những trường tổ chức bữa ăn bán trú tốt, song cũng còn một số cơ sở phát sinh ý kiến trái chiều, chủ yếu liên quan đến định lượng khẩu phần và cảm nhận “đủ no” của học sinh.

“Mục tiêu đặt ra là các trường phải bảo đảm suất ăn có đầy đủ thành phần, định lượng phù hợp với đơn giá đã thu của phụ huynh. Vai trò giám sát của nhà trường đối với đơn vị cung cấp suất ăn là rất quan trọng”, ông Minh nhấn mạnh.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết thêm, trong năm 2025, Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), dinh dưỡng hợp lý và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các văn bản này quy định rõ trách nhiệm của từng khâu trong chuỗi tiếp nhận - bảo quản - chế biến - chia suất - phục vụ, đồng thời quán triệt yêu cầu không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, tăng cường giám sát bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống trong trường học.

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và công khai thực đơn bữa ăn học đường theo tuần hoặc tháng, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với lứa tuổi học sinh, gắn với các hoạt động tăng cường thể lực theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Học sinh ăn trưa tại căn tin trường.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp với Sở An toàn Thực phẩm tổ chức tập huấn công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý cho các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn tập thể.

Song song đó, ngành giáo dục cũng tăng cường truyền thông nội bộ, lồng ghép giáo dục kỹ năng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn; tuyên truyền để phụ huynh tham gia giám sát bữa ăn bán trú, phản ánh thông tin qua các kênh góp ý hoặc đường dây tiếp nhận của nhà trường.

“Việc phụ huynh tham gia giám sát không chỉ giúp bảo đảm tính minh bạch mà còn để phụ huynh biết rõ con em mình đang được ăn uống như thế nào”, ông Minh nói.

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, thời gian qua ngành giáo dục đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn, căn tin trường học. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh kiểm tra định kỳ, Sở cũng phối hợp liên ngành Giáo dục - Y tế trong các đợt kiểm tra đột xuất; yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, xây dựng và rà soát phương án xử lý khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

“Sở cũng như các cơ sở giáo dục luôn sẵn sàng tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh và học sinh về chất lượng bữa ăn bán trú. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp ngành tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh”, ông Hồ Tấn Minh khẳng định.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, chiều 17/12, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một suất ăn bán trú giá 38.000 đồng tại Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TP.HCM) với phản ánh “lèo tèo”, ít thức ăn dù giá gần 40.000 đồng/suất.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh và dư luận, đặt ra nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng, định lượng và mức độ tương xứng giữa khẩu phần ăn với mức phí phụ huynh đã đóng.