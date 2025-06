Vụ đánh bạc 1.000 tỷ đồng 'qua mặt' tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước nói gì?

(VTC News) -

Chiều 2/6, tại buổi Họp báo công bố chương trình "Ngày không tiền mặt 2025", Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước đánh giá, tội phạm đánh bạc, rửa tiền 1.000 tỷ đồng đã qua mặt tổ chức tín dụng vì lỗ hổng "bảo mật chưa đạt tiêu chuẩn".

Cụ thể, các đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo những video sinh trắc học giả mạo để qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Đây là thủ đoạn lần đầu ghi nhận tại Việt Nam.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Phạm Anh Tuấn thừa nhận, hiện nay đang có tình trạng một số ứng dụng của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chưa đạt được những tiêu chuẩn về bảo mật cao nhất, chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về eKYC (Electronic Know Your Customer - giải pháp định danh xác thực khách hàng điện tử).

Theo ông Tuấn, chính vì bảo mật chưa tốt nên tội phạm đã sử dụng AI để qua mặt tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Phía Ngân hàng Nhà nước đã nắm thông tin cụ thể của các tổ chức cung ứng và chấn chỉnh “lỗ hổng” này. Tuy nhiên, thông tin của các tổ chức không được công khai.

“Sau này, nếu Ngân hàng Nhà nước kiểm tra lại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mà những tổ chức này không đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn thì phải dừng việc cung ứng dịch vụ trên môi trường trực tuyến để tránh bị kẻ gian lợi dụng”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước đã có quy định về lộ trình để các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải đảm bảo các chứng chỉ quốc tế. Đơn cử như tiêu chuẩn eKYC, nếu hệ thống của tổ chức cung ứng đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế thì sẽ chống được các ứng dụng AI và Deepface (phương tiện tổng hợp được điều khiển bằng kỹ thuật số để thay thế chân dung của người này bằng chân dung của người khác).

Ông Tuấn chia sẻ, tội phạm công nghệ ngày càng gia tăng, các gian lận số ngày càng có diễn biến khó lường. Chính vì vậy, các tổ chức cung ứng cũng cần đầu tư, tăng cường hệ thống kỹ thuật để chống lại các tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ mới để lừa đảo.

“Chúng ta dùng AI để sử dụng cho mục đích tốt thì tội phạm cũng có thể dùng AI để sử dụng cho các mục đích gian lận của mình. Do đó, đây sẽ là cuộc chiến không có điểm dừng. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần quan tâm mạnh mẽ đến lĩnh vực này”, ông Tuấn cho hay.

Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 14 bị can về tội đánh bạc và khởi tố 7 bị can về tội rửa tiền.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình xác định được trang KUBET là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…

Cơ quan công an xác định, trang KUBET với khoảng hơn 1 triệu tài khoản tham gia, số tiền mà các con bạc nạp vào tài khoản đánh bạc trên trang tính từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra phát hiện chi tiết cực kỳ quan trọng, đó là các đối tượng đã sử dụng AI để tạo những đoạn video sinh trắc học giả mạo, qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam. Việc này cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số.