Vụ 'bốc hơi' hàng chục tỷ đồng tại Ngân hàng MSB: Phó Thống đốc NHNN nói gì?

(VTC News) -

“Vi phạm có thể chỉ xảy ra ở một số ngân hàng, một số tổ chức, đơn vị hoặc tại các phòng giao dịch chứ không phải lỗ hổng mang tính hệ thống", Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

Theo ông Tú, vi phạm trên có thể xảy ra mang tính chất cá nhân cán bộ ngân hàng, hoặc có thể do sự chủ quan của cán bộ quản lý ngân hàng, thậm chí có thể do sự thông đồng cùng với cán bộ ngân hàng để thực hiện hành vi tiêu cực là lừa nhau và lừa cả ngân hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại buổi họp báo.

Ông Tú cũng cho rằng, sau mỗi sự việc, NHNN đã rút kinh nghiệm chung cho tất cả các ngân hàng, đồng thời có những chỉ đạo, khắc phục kịp thời. NHNN luôn rà soát thường xuyên. Từ lâu, tất cả những quy định liên quan đến mở tài khoản thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm của người dân, doanh nghiệp đã được hệ thống bằng các văn bản quy phạm chi tiết. Qua đó xác định đầy đủ, rõ ràng trách nhiệm của các ngân hàng trong vấn đề cung ứng dịch vụ mở tài khoản và tiền gửi tiết kiệm cho người dân. Đồng thời cũng quy định cụ thể trách nhiệm của người gửi tiền.

"Năm 2014, thông tư 23/NHNN đã quy định rất rõ. Sau đó cũng thường xuyên được cập nhật bổ sung cho phù hợp", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Tú, việc triển khai, các quy định đó bằng quy định nội bộ tại các ngân hàng thương mại là trách nhiệm của các ngân hàng. Do đó, MSB hoặc bất kỳ ngân hàng nào khác cần phải xem xét lại trách nhiệm của mình.

Về việc Bùi Thị Hoài Anh - cán bộ MSB - đang bị khởi tố, Phó Thống đốc NHNN xác nhận vụ việc này không phải do khách hàng phát hiện mà chính MSB đã phát hiện ra và chủ động gửi hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra.

“Việc điều tra đang được diễn ra khẩn trương để xác định trách nhiệ cũng như những sai sót xem thuộc trách nhiệm của ai: MSB hay cá nhân Bùi Thị Hoài Anh. Để xác định được vấn đề này phải chờ kết luật của cơ quan an ninh điều tra. Tuy nhiên, những quyền lợi chính đáng của khách hàng sẽ luôn được bảo vệ", Phó Thống đốc Đào Minh Tú nói.

Như VTC News thông tin, hai khách hàng là N.T.L. và V.T.K.O. phản ánh đã gửi tổng cộng hơn 86 tỷ đồng trong tài khoản MSB nhưng sau đó bị mất. Qua những buổi làm việc, trao đổi với cán bộ ngân hàng, các khách hàng đều mong sớm được trả lại tiền, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó, phản hồi về vụ việc, Ngân hàng MSB cho biết: Trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ công nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Hiện vụ việc đã được Công an Thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra.

"Chúng tôi đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu. Chúng tôi đã thông tin phản hồi đến nhóm khách hàng có liên quan bằng văn bản", thông cáo của MSB nêu.

Về phía cơ quan điều tra, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin ngày 10/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, Giám đốc chi nhánh MSB Thanh xuân) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạn của 8 bị hại, với số tiền 338 tỷ đồng.

"Hiện nay đang áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định đối tượng chưa có đồng phạm, đang khai thác mở rộng tiếp”, Thiếu tướng Tùng cho biết.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, đến nay, chưa có thêm bị hại nào ngoài 8 bị hại trên đến Cơ quan An ninh điều tra để thông báo. Trong thời gian tới, cơ quan công an vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin về vụ việc trên.