Vụ ‘bốc hơi' 58 tỷ đồng tại MSB: Bắt nữ Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin vụ việc khách hàng tố “bốc hơi" 58 tỷ đồng tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam).

Theo Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 10/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, Giám đốc chi nhánh MSB Thanh xuân) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạn của 8 bị hại, với số tiền 338 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng.

“Hiện nay đang áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định đối tượng chưa có đồng phạm, đang khai thác mở rộng tiếp”, Thiếu tướng Tùng thông tin.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, đến nay, chưa có thêm bị hại nào ngoài 8 bị hại trên đến Cơ quan An ninh điều tra để thông báo. Trong thời gian tới, cơ quan công an vẫn tiếp tục tiếp nhận thông tin về vụ việc trên.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà N.T.L. (Hà Nội) cho biết số tiền hơn 58 tỉ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng MSB bỗng dưng biến mất.

Theo đó, bà N.T.L. bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng MSB từ ngày 30/3/2021. Đến 26/9/2023, tổng cộng số tiền gửi là 58.650.00.000 đồng. Đến đầu tháng 10/2023, bà L. được cơ quan Công an TP Hà Nội mời lên làm việc và thông báo số tiền trong MSB không còn. Số dư tài khoản của bà L. đến ngày 23/10/2023 chỉ là 93.640 đồng.

Bà N.T.L. cũng khẳng định không hề rút tiền, không ủy quyền cho ai cũng như không ký khống bất cứ giấy tờ nào.