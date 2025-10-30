Đề nghị truy tố kẻ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án thảm sát khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đak Nhau, gây chấn động dư luận thời gian qua.

Kết quả điều tra xác định Lê Sỹ Tùng là người thực hiện hành vi phạm tội một mình, không có đồng phạm trong quá trình gây án. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Tùng về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngoài ra, công an đã bắt giữ và khởi tố ba bị can có liên quan do có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán súng với Tùng trước khi gây án, gồm Lưu Minh Tiến (Tây Ninh), Nguyễn Văn Việt (Đồng Nai) và Phạm Quang Huy (Thái Nguyên).

Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt.

Theo kết luận điều tra, Lê Sỹ Tùng không có việc làm ổn định nhưng lại sống xa hoa, thường đăng tải hình ảnh du lịch, sử dụng mô tô phân khối lớn và tham gia các hội săn bắn, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và các loại game bạo lực... Tùng từng là sinh viên, bỏ học giữa chừng. Từ năm lớp 11, hắn bị kết án 24 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Do lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, Tùng nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Từng sở hữu súng săn và quen sử dụng vũ khí, hắn quyết định dùng súng để gây án. Tùng bán xe máy lấy tiền mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng các dụng cụ hỗ trợ như đèn pin, tóc giả, khăn trùm đầu, quần áo thay đổi nhận dạng nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, biệt lập và giàu có. Hắn nhiều lần đến khảo sát, nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình và địa bàn xung quanh trước khi quyết định ra tay.

Hình ảnh trích xuất camera của gia đình nạn nhân khi Lê Sỹ Tùng gây án. (Ảnh: Cắt từ camera)

Sáng 2/10, kẻ sát nhân di chuyển nhiều chặng, liên tục thay đổi phương tiện, trang phục để tránh bị phát hiện. Đến gần cơ sở Thiên Hạnh, hắn mặc đồ bảo hộ, đeo kính, găng tay, lắp súng và bắn thử. Khi thấy các nạn nhân đang ăn tối, từ khoảng cách 35m, Tùng xả đạn liên tục khiến 3 người tử vong, sau đó bắn nổ camera, phá két sắt lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an – đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra.

Chỉ sau 56 giờ, đến 13h30 ngày 5/10/2025, Công an Đồng Nai đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng, thu toàn bộ tang vật và tài sản liên quan. Sau đó, trong 20 ngày, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ ba đối tượng liên quan đến đường dây mua bán vũ khí mà Tùng đã sử dụng gây án.

Cơ quan CSĐT, VKS và TAND tỉnh Đồng Nai thống nhất đưa vụ án ra xét xử công khai trong tháng 11/2025 nhằm trấn an dư luận và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.