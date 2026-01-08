130 tấn thịt lợn bệnh được 'phù phép' làm thịt hộp: Tỉnh Quảng Ninh lên tiếng

(VTC News) -

Trưa 8/1, UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi thông cáo báo chí liên quan đến tên gọi “Đồ hộp Hạ Long” trong vụ án 130 tấn thịt heo bệnh biến thành đồ hộp ở Hải Phòng vừa được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội xuất hiện các thông tin liên quan đến sản phẩm mang tên “Đồ hộp Hạ Long”, thu hút sự quan tâm của người dân và dư luận xã hội.

Từ thực tế đó, nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp mang thương hiệu nói trên có thuộc tỉnh Quảng Ninh hay không.

Thịt lợn bẩn được xác định tuồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng).

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết doanh nghiệp mang thương hiệu “Đồ hộp Hạ Long” là đơn vị được thành lập và đăng ký hoạt động tại thành phố Hải Phòng, theo quy định pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp này không thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và không nằm trong phạm vi quản lý doanh nghiệp của tỉnh.

Việc doanh nghiệp sử dụng địa danh trong tên thương mại là hoạt động được pháp luật cho phép khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Vì vậy, tên gọi “Hạ Long” trong thương hiệu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có trụ sở hoặc cơ sở sản xuất tại TP Hạ Long hay tỉnh Quảng Ninh.

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (71 Lê Lai, Hải Phòng) đã đóng cửa.

Tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng và bảo vệ uy tín, hình ảnh của địa danh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới và điểm đến du lịch quốc gia.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng mong muốn người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh hiểu nhầm giữa địa danh Hạ Long và doanh nghiệp mang tên thương hiệu có yếu tố “Hạ Long”.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động sản xuất – kinh doanh thực phẩm luôn được quản lý theo đúng quy định của pháp luật, đặt sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng lên hàng đầu.

“UBND tỉnh Quảng Ninh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và niềm tin của người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp đối với hình ảnh Quảng Ninh – Hạ Long trong suốt thời gian qua. Tỉnh mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ để cùng xây dựng và lan tỏa hình ảnh một điểm đến an toàn – thân thiện – văn minh và giàu bản sắc”, thông cáo báo chí UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ.

Trụ sở Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long trên đường Lê Lai (Hải Phòng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tà lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long, Công an Thành phố đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

5/9 bị can vừa bị khởi tố trong vụ án này. (Ảnh Công an cung cấp)

Ngày 24/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, ở xã Thần Khê, Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, Hải Phòng).

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.