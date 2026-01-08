Vụ 120 tấn thịt heo bệnh bị biến thành đồ hộp ở Hải Phòng: Danh tính 9 bị can

(VTC News) -

Sáng 8/1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Thịt lợn bẩn được xác định tuồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch Tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, ở xã Thần Khê, Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, Hải Phòng).

Thông tin về vụ án nêu trên khiến không ít người tiêu dùng lo lắng, bởi sản phẩm đồ hộp của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long từng được sử dụng rộng rãi. Đáng chú ý, pate Cột Đèn Hải Phòng đóng hộp là sản phẩm khá nổi tiếng trên mạng xã hội và từng được người nổi tiếng quảng bá.

Chính vì vậy, ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự bức xúc, lo lắng khi đã mua và sử dụng các loại đồ đóng hộp của công ty trên. Nhiều người tiêu dùng đều cảm thấy thất vọng, mất niềm tin vì cách làm thiếu trách nhiệm từ phía công ty. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cần xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức liên quan.

Xưởng sản xuất của Công ty đồ hộp Hạ Long.

Trên mạng xã hội, bạn Nga Mai thể hiện sự tiếc nuối cho một thương hiệu lâu đời: “Bất ngờ và buồn thật sự. Thanh xuân và nhiệt huyết mười mấy năm làm thị trường cho công ty. Một thời cầm từng gói xúc xích, từng hộp thịt đến từng ngóc ngách của Hải Phòng và các tỉnh thành phố để giới thiệu.

Đến giờ, dù nghỉ lâu rồi nhưng vẫn luôn yêu mến và tin tưởng. Thương hiệu nhà nhà, người người ở Hải Phòng và cả nước tin dùng. Khi ấy tủ nhà mình lúc nào cũng đủ các món của đồ hộp Hạ Long, còn mua hộ cho bao nhiêu người quen...”.

Độc giả Trọng Ninh bày tỏ cần điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân sai phạm.

Bình lận trên mạng xã hội thể hiện sự bức xúc và hoang mang.

Cùng quan điểm, bạn Đồng Xuân Tuấn bức xúc: “Nếu doanh nghiệp coi thường người tiêu dùng và sản xuất không có trách nhiệm cao thì nguy cơ sản phẩm đến tay người tiêu dùng kém chất lượng là có thật. Tiếc cho một doanh nghiệp có tiếng mà làm ăn vậy thì mất đạo đức kinh doanh quá”.