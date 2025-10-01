(VTC News) -

Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa phát động cuộc vận động sáng tác Ca khúc, Bài dân ca đặt lời mới và Tác phẩm thơ với chủ đề ''Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”.

Đây là hoạt động trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới các ngày lễ lớn giai đoạn 2025 – 2026.

Theo Ban Tổ chức, cuộc vận động mở ra với mong muốn khích lệ tinh thần sáng tạo của nhạc sĩ, nhà thơ, tác giả chuyên và không chuyên, người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế.

Các tác phẩm dự thi cần khắc họa tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng và đặc biệt là hình ảnh một Việt Nam của kỷ nguyên mới: tự tin, giàu đẹp, mến khách và vững vàng trước thử thách và đang vươn mình mạnh mẽ.

VOV phát động cuộc thi sáng tác chủ đề ''Việt Nam kỷ nguyên vươn mình''

Cuộc vận động diễn ra từ ngày 1/10/2025 và thời hạn nhận tác phẩm sẽ kết thúc vào ngày 25/11/2025. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 5/12/2025 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Tác giả có thể gửi bài dự thi trực tiếp về Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc, Trung tâm Phát thanh Quốc gia hoặc qua email vov3@vov.vn.

Đối tượng tham gia không giới hạn, mở rộng tới tất cả các tác giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký không được dự thi để đảm bảo công bằng.

Với ca khúc và bài dân ca đặt lời mới, mỗi tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm .Với thơ, số lượng không hạn chế nhưng mỗi tác giả chỉ dùng một bút danh. Tất cả tác phẩm phải là sáng tác mới, chưa từng tham dự cuộc thi nào và không được sử dụng AI trong quá trình sáng tác.

Ban Tổ chức lưu ý, các tác phẩm có dấu hiệu sao chép, mô phỏng ý tưởng hay giai điệu của tác giả khác sẽ bị loại. Các bài dự thi, dù đoạt giải hay không, sẽ không được trả lại. Những tác phẩm đoạt giải thuộc bản quyền của Đài Tiếng nói Việt Nam và được sử dụng cho công tác tuyên truyền.

Cuộc vận động năm nay có cơ cấu giải thưởng phong phú cho cả ba hạng mục:

Ở thể loại ca khúc, giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, ngoài ra còn có 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Với bài dân ca đặt lời mới, giải Nhất trị giá 12 triệu đồng, đi kèm 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Riêng với thơ, giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, tiếp theo là 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ngoài tiền thưởng, các tác giả đoạt giải còn được nhận Cúp biểu tượng và Bằng chứng nhận. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được Hội đồng Giám khảo gồm các nhạc sĩ, nhà thơ, soạn giả uy tín, lựa chọn qua hai vòng sơ khảo, chung khảo và có cơ hội phát sóng, phổ biến rộng rãi trên các kênh truyền thông của VOV.

Với ý nghĩa đặc biệt trong năm chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, cuộc vận động sáng tác Việt Nam kỷ nguyên vươn mình hứa hẹn sẽ khơi dậy niềm tự hào, khát vọng sáng tạo trong giới văn nghệ sĩ, mang đến cho công chúng nhiều ca khúc, lời thơ, làn điệu dân ca giàu giá trị nghệ thuật, phản ánh khí thế mới của dân tộc trên con đường hội nhập và phát triển.