Voi hoang dã nổi điên giẫm đạp, lột quần du khách cố chụp ảnh 'tự sướng' với nó

(VTC News) -

Video: Voi hoang dã giẫm đạp du khách, lột quần.

Vụ việc xảy ra gần một ngôi đền ở Karnataka (Ấn Độ) ngày 10/8. Video do du khách khác ở khu bảo tồn động vật hoang dã ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ và làm dấy lên những cảnh báo mới về tương tác giữa người và động vật.

Du khách tên R. Basavaraju đã xâm phạm vào khu vực rừng cấm khi chạm trán con voi hoang dã. Các nhân chứng cho biết Basavaraju cố gắng chụp ảnh "tự sướng" với con vật lúc nó đang ăn cà rốt bên vệ đường.

Theo Daniel Osorio, một người chứng kiến, con voi bị kích động bởi đèn flash đột ngột của máy ảnh và ngay lập tức nổi cáu. Video cho thấy con voi giơ vòi lên và lao qua đường, khiến các tài xế giật mình khi nó chạy theo Basavaraju.

Basavaraju cố gắng bỏ chạy rồi ngã sấp mặt xuống đường nhựa. Con voi đuổi kịp anh chỉ trong vài giây, giẫm đạp liên tục khiến những người chứng kiến kinh hoàng. Có lúc, cú tấn công của con voi mạnh đến mức xé toạc cả quần dài và đồ lót của Basavaraju.

Basavaraju bị voi hoang dã đuổi theo. (Ảnh: NX)

Sau đó, con voi lượn lờ quanh du khách bị thương một lúc trước khi chạy vào rừng, tạo cơ hội cho người đàn ông này trốn thoát. Basavaraju may mắn sống sót sau vụ tấn công và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng. Anh còn bị cơ quan lâm nghiệp địa phương phạt 25.000 rupee (7,4 triệu đồng) vì tội xâm phạm và khiêu khích động vật hoang dã.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu anh này quay video thú tội. Basavaraju thừa nhận hành động của mình là do thiếu hiểu biết về các quy định an toàn động vật hoang dã.

Daily Mail dẫn lời nhân chứng Osorio: “Sự việc này là lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc tuân thủ các quy định của khu bảo tồn động vật hoang dã và để các cơ quan chức năng được đào tạo, chứ không phải người dân, xử lý những tình huống như thế này”.

Cục Lâm nghiệp Ấn Độ cũng ra tuyên bố lên án hành vi liều lĩnh trên.

Cơ quan quản lý lâm nghiệp địa phương phạt Basavaraju 25.000 rupee vì tội xâm phạm và khiêu khích động vật hoang dã. (Ảnh: NX)

Ấn Độ là nơi sinh sống của hơn 30.000 con voi hoang dã, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác và chiếm khoảng 60% tổng số voi châu Á trên toàn thế giới. Du lịch phát triển đồng nghĩa với sự gia tăng xung đột giữa con người và động vật hoang dã, thường là do sự thiếu tôn trọng ranh giới và các quy tắc an toàn.

Rất nhiều trường hợp voi tấn công du khách xảy ra ở Ấn Độ. Năm 2024, một phụ nữ Nga bị con voi tên là Gouri vật ngã xuống đất tại pháo đài Amer ở Jaipur. Con voi này cũng làm chủ một cửa hàng địa phương bị thương nặng vài tháng trước đó.

Voi thường hiền lành, nhưng các nhà bảo tồn và nhóm bảo vệ động vật cảnh báo rằng sự khiêu khích, ngược đãi hoặc nỗi sợ có thể khiến chúng trở nên hung dữ, đặc biệt là ở những khu vực chúng bị sử dụng để giải trí hoặc bị ép vào môi trường không tự nhiên.

Vụ việc của Basavaraju làm bùng lên cuộc tranh luận rằng liệu việc khiêu khích động vật hoang dã có nên được coi là tội hình sự hay không. Ngày càng nhiều lời kêu gọi tăng hình phạt đối với khách du lịch gây nguy hiểm cho bản thân và động vật vì mục đích lan truyền nội dung trên mạng.