Đùa nhây với đàn voi, người đàn ông chết bị thảm trước mắt vợ chưa cưới

(VTC News) -

Cách đây ít ngày, một du khách Tây Ban Nha 43 tuổi chết thảm khốc trước mắt vị hôn thê của mình khi cố gắng chụp ảnh gần đàn voi tại Công viên Quốc gia Pilanesberg, Nam Phi. Sự việc gây chấn động cộng đồng du lịch và nhấn mạnh mối nguy hiểm tiềm tàng khi tương tác với động vật hoang dã.

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân đang tham gia chuyến du lịch bằng ô tô tự lái cùng vị hôn thê và hai cô bạn khác tại Công viên Quốc gia Pilanesberg, một khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng ở Nam Phi. Khi cả nhóm nhìn thấy ba con voi lớn và ba con voi con đang đi dạo bên bờ hồ, người đàn ông dừng xe lại.

(Ảnh minh họa)

Bất chấp cảnh báo từ những người bạn đồng hành và hành khách trên hai chiếc xe khác, người đàn ông này vẫn nhất quyết xuống xe để tiến lại gần đàn voi chụp ảnh. Khi anh đến gần, một con voi cái nặng khoảng 3,5 tấn tỏ ra bồn chồn rõ rệt và bắt đầu tấn công. Rất nhanh, hai con voi đực trưởng thành khác cũng nhập cuộc.

Hoảng sợ, người đàn ông hét lên và cố gắng chạy về xe nhưng thật không may, anh đã bị đàn voi giận dữ đuổi kịp, húc ngã và giẫm chết.

Ông Pieter Nel, người phát ngôn chính của Cục Bảo tồn và Du lịch tỉnh North West của Nam Phi, giải thích rằng hành động của con voi mẹ là bình thường, những con voi trưởng thành luôn cố gắng bảo vệ voi con. Ông nói: "Nhiều du khách không nhận thức được mức độ nguy hiểm của những động vật này. Tất cả du khách đều nhận được cảnh báo 'không rời khỏi xe' trước khi vào công viên và cảnh báo này cũng được in trên vé. Điều này không chỉ vì sự an toàn của du khách mà còn vì sự an toàn của động vật".

"Ban quản lý rất đau buồn trước tai nạn bi thảm này và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của nạn nhân", ông Pieter Nel bày tỏ.

Voi đực châu Phi có thể cao tới 3,5 mét khi đứng thẳng và nặng từ 4 đến 5 tấn, tốc độ chạy lên tới 40km/h. Voi cái cao khoảng 2,8 mét và nặng khoảng 3,6 tấn. Voi châu Phi hoang dã rất hung dữ và hung hăng, dễ nổi nóng hơn voi châu Á, là một trong những động vật nguy hiểm nhất trên đồng cỏ châu Phi.

Sự việc trên là một lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc tôn trọng quy tắc an toàn và khoảng cách với động vật hoang dã, nhắc nhở về trách nhiệm của du khách trong việc bảo vệ bản thân và môi trường sống tự nhiên của động vật.