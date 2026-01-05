Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu: Âm nhạc của VOV - thanh âm đi cùng đất nước

(VTC News) -

Trong lịch sử phát triển của nền âm nhạc Việt Nam đương đại, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) không chỉ là cơ quan báo chí quốc gia, mà còn là “nhà hát đặc biệt” - nơi âm nhạc gắn bó trực tiếp với vận mệnh đất nước, nơi tiếng hát từng vang lên giữa chiến tranh và tiếp tục ngân vang trong hòa bình xây dựng.

Tinh thần ấy một lần nữa được khơi dậy trọn vẹn trong chương trình chính luận nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu diễn ra ngày 5/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình không chỉ là một đêm biểu diễn, mà là sự kết tinh của cả một truyền thống sáng tạo, biểu diễn và lan tỏa giá trị tinh thần bằng âm thanh.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn một số tác phẩm tiêu biểu đoạt giải, được lựa chọn từ Cuộc vận động của VOV về sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu.

Trong gần hai tháng phát động, cuộc vận động thu hút được gần 800 tác giả chuyên và không chuyên, với 2.700 tác phẩm thuộc ba thể loại: Ca khúc, Bài dân ca đặt lời mới và tác phẩm Thơ gửi về tham dự.

Lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công được tôi luyện cùng lịch sử đất nước

Theo NSND Văn Chương, Trưởng Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), cùng các nghệ sĩ khách mời, chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu được xây dựng trên nền tảng là lực lượng nghệ sĩ hùng hậu của Đài Tiếng nói Việt Nam, bao gồm các thế hệ nghệ sĩ gạo cội lẫn những giọng ca, nhạc công đang tiếp nối hôm nay.

NSND Văn Chương.

“Đây không phải là chương trình biểu diễn thông thường. Những tác phẩm được lựa chọn đều trải qua quá trình vận động sáng tác, tuyển chọn nghiêm ngặt, sau đó được chính các nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam giàn dựng, phối khí, thu thanh và biểu diễn. Mục tiêu của chúng tôi là để tác phẩm sống lâu dài trên sóng phát thanh quốc gia, chứ không dừng lại ở một đêm diễn”.

Dàn nhạc tham gia chương trình là sự kết hợp giữa nhạc chính luận, nhạc mới và âm nhạc dân gian - truyền thống, được phối khí hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đây cũng là cách mà VOV nhiều năm qua vẫn kiên trì: làm mới âm nhạc nhưng không làm mất bản sắc truyền thống dân tộc.

Từ khói lửa kháng chiến đến hòa bình xây dựng – tinh thần không đứt đoạn

Trong dòng chảy ấy, sự xuất hiện của NSND Thanh Hoa tại chương trình được xem là điểm nhấn mang tính biểu tượng. Giọng hát từng đi qua chiến tranh, từng cất lên bên đường giới tuyến, từng trở thành nguồn động viên tinh thần cho quân và dân trong những năm tháng ác liệt, nay lại vang lên trong một chương trình hướng về tương lai.

Dàn hợp xướng Đoàn Ca nhạc Đài TNVN năm 1956. (Ảnh tư liệu)

NSND Văn Chương chia sẻ: “NSND Thanh Hoa là giọng hát đã đi cùng lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam và của đất nước. Điều đặc biệt là sau hàng chục năm, giọng hát ấy vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc, vẫn mang khí thế hào hùng nhưng rất nhân văn. Đó là sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ của VOV".

NSND Thanh Hoa từng nhiều lần khẳng định, với bà, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ là nơi làm nghề, mà là một phần máu thịt của cuộc đời nghệ sĩ: “Tiếng hát của chúng tôi khi cất lên trên sóng Đài là để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dù ở thời chiến hay thời bình, tinh thần ấy chưa bao giờ thay đổi".

“Mái nhà chung” của nhiều thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ nền âm nhạc Việt Nam

Nền âm nhạc Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc, song khi nhắc đến các tên tuổi nhạc sĩ, ca sĩ: Phạm Tuyên, Phan Phúc, Hoàng Vân, Trần Khánh, Kim Oanh, Thanh Hoa, Hồng Ngát…, mà tên tuổi, tác giả, tác phẩm định vị trong tâm trí khán giả trước hết qua làn sóng phát thanh quốc gia.

NSND Thanh Hoa biểu diễn phục vụ bộ đội tại mặt trận. (Ảnh tư liệu)

Nhạc sĩ Thuận Yến từng tâm sự: “Đài Tiếng nói Việt Nam là mái nhà chung của nhiều nghệ sĩ, là nơi nâng đỡ nhiều tài năng âm nhạc Việt Nam".

Còn với nhạc sĩ Phạm Tuyên - người có nhiều năm công tác tại Đài TNVN – ký ức ấy vẫn vẹn nguyên: “Tôi không bao giờ quên được những năm tháng làm việc tại Đài, vì đây là môi trường giúp tôi có được chỗ đứng trong làng âm nhạc Việt Nam như hôm nay. Đài đã giúp chúng tôi được góp sức trong những thời điểm lịch sử của dân tộc. Tiếng hát của Đài luôn song hành, cổ vũ và động viên nhân dân cả nước".

“Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” – thanh âm VOV tiếp nối

Trong Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, khán giả không chỉ nghe lại những giai điệu quen thuộc, mà còn cảm nhận rõ mạch nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Đó là nơi các giá trị lịch sử được làm mới bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay, nơi ký ức không nằm yên trong kho lưu trữ, mà tiếp tục sống trên sân khấu và trên làn sóng phát thanh quốc gia.

NSND Văn Chương khẳng định: “Chúng tôi mong muốn đưa sáng tác nghệ thuật trở lại đúng không gian đời sống của nó – không gian của công chúng. Đó cũng chính là sứ mệnh lâu dài của Đài Tiếng nói Việt Nam".

Trong dòng chảy ấy, Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu không chỉ là tên gọi một chương trình nghệ thuật, mà là sự tiếp nối bền bỉ của niềm tin, của ký ức âm thanh VOV đã được tôi luyện cùng chiều dài lịch sử dân tộc cho hôm nay và mai sau./.

Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu gồm 3 chương: Chương I: LỜI ĐẤT NƯỚC là hành trình trở về cội nguồn. Chương II: NHỊP THỜI ĐẠI là sự tiếp nối và phát huy bằng ngôn ngữ sáng tạo của hôm nay, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Chương III: SẮC ĐỎ THIÊNG LIÊNG là cao trào cảm xúc của chương trình, tôn vinh sắc đỏ - biểu tượng của Đảng, của Tổ quốc và niềm tin Việt Nam. Chương trình diễn ra vào lúc 20h ngày 5/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV); tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông; trực tuyến trên: VOV.VN, VTC News, VOVLive, FPT Play, TV360; đăng tải và phát tin trên các kênh phát thanh thiết yếu Dân tộc và Đối ngoại.