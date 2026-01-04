Các ca khúc đi cùng năm tháng trong chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu

(VTC News) -

Nếu giọng đọc là “xương sống” của phát thanh, thì âm nhạc chính là nhịp đập trái tim của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong suốt nhiều thập kỷ, những ca khúc về Đảng, về Tổ quốc không chỉ được sáng tác cho sân khấu, mà trước hết được gửi gắm qua làn sóng phát thanh, để từ đó đi sâu vào đời sống tinh thần của hàng triệu người Việt Nam.

Trong những năm tháng chiến tranh và thời kỳ đầu hòa bình, khi điều kiện biểu diễn còn hạn chế, radio là không gian âm nhạc rộng lớn và bền bỉ nhất của cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, từ hậu phương đến tiền tuyến, từ đất liền tới hải đảo xa xôi… những bài hát vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành người bạn tinh thần, tiếp thêm niềm tin, ý chí và hy vọng.

Chính trên làn sóng ấy, nhiều ca khúc đã đồng hành cùng lịch sử đất nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ''Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'' chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sẽ diễn ra vào ngày 5/1 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Một “kho báu” phát thanh được đánh thức

Trong chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, VOV đã lựa chọn một nhóm ca khúc tiêu biểu là những tác phẩm ra đời và lan tỏa mạnh mẽ trong giai đoạn radio giữ vai trò chủ lực trong đời sống truyền thông quốc gia.

Mashup gồm bốn ca khúc: Ca ngợi Tổ quốc – nhạc sĩ Hoàng Vân; Em là mầm non của Đảng – nhạc sĩ Mộng Lân; Tuổi xuân dâng Đảng – nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc; Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi – nhạc sĩ Huy Du không chỉ là sự kết hợp âm nhạc, mà là một lát cắt lịch sử của phát thanh Việt Nam.

Điểm chung của các ca khúc này là chúng ra đời và lan tỏa trong những giai đoạn quan trọng của đất nước, được phát sóng thường xuyên trên làn sóng quốc gia, được hát trong trường học, trong sinh hoạt thiếu nhi, đoàn thể, và dần trở thành những giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Radio, trong trường hợp này, không chỉ là phương tiện truyền tải, mà là môi trường sống của bài hát.

Khi âm nhạc trở thành ký ức tập thể

Trong số các tác phẩm được giới thiệu, Em là mầm non của Đảng là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đặc biệt của phát thanh. Rất nhiều người Việt Nam thuộc ca khúc này từ khi còn rất nhỏ, nhưng không nhớ mình đã học nó từ lúc nào. Không phải từ một buổi biểu diễn lớn, mà từ những chương trình thiếu nhi trên sóng radio, từ loa trường học, từ những buổi sáng mở Đài trong mỗi gia đình.

Sự lặp lại đều đặn, bền bỉ và rộng khắp của phát thanh đã biến bài hát ấy thành ký ức chung – nơi âm nhạc không còn là sản phẩm giải trí đơn lẻ, mà trở thành một phần của đời sống tinh thần cộng đồng.

Tương tự, Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân mang âm hưởng trang trọng, chuẩn mực, dễ lan tỏa qua sóng phát thanh – nơi giọng hát và giai điệu phải đủ rõ, đủ mạnh để chạm tới hàng triệu thính giả không nhìn thấy hình ảnh. Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi của nhạc sĩ Huy Du lại mang tinh thần lạc quan, tươi mới, gắn với niềm tin về tương lai, rất phù hợp với không khí đổi mới của đất nước trong những năm radio là người bạn đồng hành không thể thiếu. Còn Tuổi xuân dâng Đảng là tiếng nói của thế hệ thanh niên – những con người đã gửi gắm lý tưởng, khát vọng cống hiến của mình qua âm nhạc, được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sóng phát thanh quốc gia.

Các ca khúc trong chương trình sẽ được thể hiện bởi nhiều giọng ca nổi tiếng như NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú...

Cùng sống lại ký ức của những ca khúc đi cùng năm tháng

Điểm khác biệt của chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu nằm ở chỗ: VOV không chỉ trình diễn các ca khúc, mà tái hiện lại hành trình sống động của các ca khúc trên làn sóng quốc gia.

Đó là hành trình từ phòng thu, qua những cột sóng phát thanh, đến từng mái nhà, từng lớp học, từng công trường, từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Âm nhạc trên VOV không chỉ để thưởng thức, mà còn để ghi nhớ và suy ngẫm. Bởi nhiều thế hệ thính giả đã lớn lên cùng những ca khúc ấy. Có người nghe trong những năm tháng tuổi thơ, có người nghe giữa ca trực đêm, có người nghe trong những buổi tối mất điện, cả gia đình quây quần bên chiếc radio. Âm nhạc khi ấy không chỉ là nghệ thuật, mà là sợi dây gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng niềm tin và lý tưởng.

Bởi vậy, khi những giai điệu ấy vang lên trong Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, đó không chỉ là khơi gợi lại của các ca khúc quen thuộc, hơn thế còn định vị neo trong tâm khảm tiềm thức cả một tập thể, một cộng đồng dân tộc – một ký ức được gìn giữ bền bỉ bởi Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi âm nhạc đã từng đi trước hình ảnh, đi trước sân khấu, để đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng quan trọng nhất.