'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu': Khi lịch sử được kể bằng giọng đọc phát thanh

(VTC News) -

Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, có những khoảnh khắc lịch sử không hiện lên bằng hình ảnh, mà bằng âm thanh. Đó là giọng đọc vang lên từ chiếc radio đặt trong gian nhà nhỏ, giữa cánh đồng, trên lán nương nơi núi cao hãy giữa mênh mông biển khơi… là tiếng nói trầm ấm, chuẩn mực, dẫn dắt người nghe đồng hành và đi qua những bước ngoặt của dân tộc. Có thế kể ra những giọng đọc vàng đã đi vào tâm khảm của nhiều thế hệ bạn nghe đài Tuyết Mai, Việt Khoa, Trần Phương…

Chính từ không gian ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã kể câu chuyện đất nước suốt gần một thế kỷ qua – bằng giọng đọc, bằng âm nhạc, bằng những lời bình không phô trương nhưng bền bỉ, sâu lắng.

Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu được mở đầu bằng một lựa chọn rất đặc trưng của VOV: lịch sử được dẫn dắt bằng lời bình nghệ thuật, qua giọng đọc của NSƯT Việt Hùng.

Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" sẽ diễn ra vào tối 5/1 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Không phải ngẫu nhiên mà chương trình bắt đầu bằng giọng đọc, chứ không phải một tiết mục ca múa hoành tráng. Bởi với phát thanh, giọng nói luôn là điểm tựa đầu tiên để tạo niềm tin. Trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh, khi truyền hình chưa phổ biến, chính những lời bình phát thanh đã đưa tin chiến thắng, khơi dậy niềm tin, kết nối triệu trái tim cùng chung nhịp đập.

Lời bình nghệ thuật mở đầu chương trình như một dòng chảy lịch sử được chắt lọc bằng ngôn từ và cảm xúc. Từ Mùa thu Tháng Tám, Tuyên ngôn Độc lập, Điện Biên Phủ, ngày đất nước thống nhất… đến hành trình bước vào kỷ nguyên mới, mỗi mốc son đều được kể bằng ngôn ngữ của âm thanh – nơi lịch sử không được “xem”, mà được nghe và cảm.

NSƯT Việt Hùng là một trong những giọng đọc nổi tiếng của VOV.

Với NSƯT Việt Hùng, giọng đọc không chỉ là kỹ thuật nghề nghiệp, mà là sự kết tinh của trải nghiệm, chiều sâu và trách nhiệm công dân. Giọng đọc ấy mang theo sự điềm tĩnh, trang nghiêm, tạo nên không khí thiêng liêng – điều mà chỉ phát thanh mới có thể làm được trọn vẹn. Không cần ánh sáng sân khấu rực rỡ, không cần hiệu ứng thị giác cầu kỳ, chỉ một giọng đọc vang lên cũng đủ khiến người nghe lắng lại.

Đó chính là sức mạnh thầm lặng của phát thanh – sức mạnh đã làm nên bản sắc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong suốt nhiều thập kỷ, VOV không chỉ phản ánh lịch sử, mà còn lưu giữ lịch sử bằng âm thanh, để mỗi thế hệ, khi nghe lại, đều có thể nhận ra nhịp đập của thời đại mình đã đi qua.

Vì thế không chỉ là phần mở đầu của một chương trình nghệ thuật, đó là lời chào trang trọng của VOV gửi tới công chúng, khẳng định một điều giản dị nhưng sâu sắc: trước khi đất nước được kể bằng hình ảnh, mạng xã hội hay sân khấu hiện đại, Việt Nam đã được kể bằng giọng đọc – trên làn sóng phát thanh quốc gia.

Và trong đêm diễn Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, khi giọng đọc ấy cất lên giữa không gian Nhà hát Hồ Gươm, ký ức phát thanh một lần nữa được đánh thức – như một lời nhắc nhở về hành trình niềm tin, được gìn giữ bền bỉ qua từng con sóng âm thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.