Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu: Những nghệ sĩ song hành cùng Tiếng nói Việt Nam

(VTC News) -

Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, có những nghệ sĩ được công chúng biết đến trước hết không phải qua sân khấu lớn hay màn ảnh nhỏ, mà qua làn sóng phát thanh quốc gia. Họ bước vào đời sống tinh thần của hàng triệu người Việt bằng giọng hát, giọng đọc vang lên từ chiếc radio gia đình, loa công cộng, phòng trực chiến, công trường hay những buổi tối cả nhà quây quần bên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu của VOV không chỉ quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi, mà đặc biệt tôn vinh một lớp nghệ sĩ có mối gắn bó bền chặt với phát thanh – những người đã sống cùng làn sóng VOV, và trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ thính giả.

Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" sẽ diễn ra ngày 5/1 tại Nhà hát Hồ Gươm.

NSND Thanh Hoa – giọng ca của thời radio là trung tâm duy nhất trong đời sống tinh thần

Nhắc đến NSND Thanh Hoa, nhiều thế hệ công chúng nhớ đến một giọng hát quen thuộc vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Đó là giai đoạn khi radio còn là phương tiện truyền thông chủ lực, khi mỗi bài hát phát trên sóng quốc gia đều có khả năng lan tỏa rộng khắp và bền bỉ.

Công chúng nghe NSND Thanh Hoa hát trước cả khi có truyền hình màu, nghe qua loa phát thanh phường xã, radio gia đình, đài công cộng. Giọng ca của bà đi vào đời sống một cách tự nhiên, không cần sân khấu hoành tráng, không cần hình ảnh minh họa.

Với Đài Tiếng nói Việt Nam, NSND Thanh Hoa không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, mà là giọng ca gắn với ký ức âm thanh của đất nước. Mỗi lần giọng hát ấy vang lên, người nghe không chỉ nghe một bài hát, mà nghe lại cả một giai đoạn lịch sử, một không gian sống đã từng rất quen thuộc.

NSND Thanh Hoa.

Chính vì vậy, sự hiện diện của NSND Thanh Hoa trong Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu mang ý nghĩa nhiều hơn một tiết mục âm nhạc. Đó là sự trở lại của một giọng ca từng sống trọn vẹn trong không gian phát thanh – nơi âm nhạc đi thẳng vào tâm trí người nghe bằng con đường ngắn nhất: Âm thanh!

NSND Mai Hoa – nghệ sĩ của không gian studio

Nếu NSND Thanh Hoa gắn với ký ức đại chúng của làn sóng radio, thì NSND Mai Hoa lại là đại diện tiêu biểu cho không gian thu thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị gắn bó sâu sắc với các chương trình ca nhạc, chính luận, thính phòng – những chương trình đòi hỏi sự tinh tế, chuẩn mực và chiều sâu cảm xúc.

NSND Mai Hoa.

Âm nhạc của NSND Mai Hoa đặc biệt phù hợp với không gian nghe, hơn là xem. Giọng hát của chị không cần hình ảnh hỗ trợ, vẫn đủ sức tạo rung cảm và dẫn dắt cảm xúc người nghe cho dù chị thuộc thế hệ ca sĩ biểu diễn trong không gian nghe nhìn, đa phương tiện. Đây chính là phẩm chất rất đặc thù của VOV: Âm nhạc được xây dựng để tồn tại trọn vẹn trong không gian âm thanh.

Trong bối cảnh nhiều chương trình nghệ thuật ngày nay ưu tiên hiệu ứng thị giác, sự xuất hiện của NSND Mai Hoa trong chương trình của VOV là một lời khẳng định thầm lặng: Phát thanh vẫn có một thế mạnh riêng, nơi cảm xúc được chắt lọc và truyền tải bằng giọng hát, nhịp thở và chiều sâu nội tâm.

Nghệ sĩ Ngọc Thọ – giọng ngâm thơ đặc trưng của Tiếng nói Việt Nam

Ngâm thơ là một loại hình nghệ thuật gắn chặt với phát thanh, gần như không thể tách rời đặc trưng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếng thơ với các giọng đọc, giọng ngâm của các tên tuổi Trần Thị Tuyết, Linh Nhâm, Lê Chức… từng lưu dấu ngân rung đồng điệu với nhiều thế hệ người Việt Nam trong nước và bà con kiều bào sống xa tổ quốc. Trước khi thơ được trình diễn rộng rãi trên sân khấu, chính radio đã đưa thơ đến với công chúng – trong những buổi tối tĩnh lặng, trong những giờ phút người nghe cần suy ngẫm và lắng lại.

Giọng ngâm thơ của nghệ sĩ Ngọc Thọ là một phần ký ức rất riêng của VOV. Đó là giọng ngâm tạo không gian tĩnh, đưa người nghe vào chiều sâu suy tưởng, nơi mỗi câu chữ có thời gian để ngân lên, lắng xuống và ở lại trong tâm trí.

Trong Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, sự xuất hiện của nghệ sĩ Ngọc Thọ không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà là sự nhắc nhớ về một giá trị phát thanh đặc trưng: Khả năng nuôi dưỡng chiều sâu cảm xúc bằng âm thanh thuần túy.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".

Chính sự hội tụ của những nghệ sĩ của làn sóng VOV đã tạo nên điểm khác biệt căn bản của chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu. Chương trình nghệ thuật chính luận này vượt lên không gian, thời gian của một chương trình ca nhạc thuần túy, đồng thời một hành trình ký ức âm thanh, nơi mỗi giọng ca, giọng đọc đều mang theo lịch sử phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ mời nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn, mà đưa họ trở lại đúng không gian nguyên bản đã làm nên tên tuổi và giá trị của họ: không gian của radio, của phòng thu, của làn sóng quốc gia.

Trong không gian ấy, nghệ sĩ không chỉ trình diễn, mà đem câu chuyện của mỗi cá nhân, của mỗi cộng đồng gắn với hình hài Tổ quốc, bằng âm thanh, bằng ký ức, bằng niềm tin đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ thính giả.