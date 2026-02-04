Võ sư Trung Quốc để ô tô cán qua đầu vẫn tỉnh bơ, từng hạ 20 cao thủ để lấy vợ

(VTC News) -

Phái Thanh Thành của Trung Quốc - có thực ngoài đời chứ không chỉ là sản phẩm hư cấu trong truyện Kim Dung - có hai chưởng môn nổi tiếng. Một người là Lưu Tuy Bân, chủ trương Thái Cực dưỡng sinh, được xem là chưởng môn dòng chính của môn phái. Người còn lại là chưởng môn một chi phái, Hà Đạo Quân (sinh năm 1963), nhấn mạnh vào ngạnh khí công.

Cao thủ ngạnh khí công

Hà Đạo Quân có vai to, lưng dày, nắm đấm đầy vết chai, đã khổ luyện ngạnh công nhiều năm. Trải qua hàng chục năm luyện võ và không ngừng học hỏi, Hà Đạo Quân tinh thông võ học bách gia, dung hợp các môn phái, am hiểu cả nội công lẫn ngoại công của nhiều dòng võ.

Ông còn được tôn xưng là “người số một về ngạnh khí công của Trung Quốc”, chỉ bằng hô hấp và vận công đã có thể khiến cơ thể xuất hiện những biến đổi có thể quan sát bằng mắt thường. Sau khi vận công, Hà Đạo Quân có thể dễ dàng phá gạch, chẻ đá bằng tay không khiến người xem khó tin vào mắt mình.

Hà Đạo Quân là cao thủ số 1 về "ngạnh khí công" của Trung Quốc

Ông dùng thực tế chứng minh rằng chẻ viên đá bằng tay không là điều có thật. Hà Đạo Quân lấy ý dẫn khí, dồn toàn bộ sức lực vào lòng bàn tay, chỉ trong khoảnh khắc đã bổ viên đá cứng thành nhiều mảnh. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là phần đầu của ông được luyện đến mức giống như chi tiết “tam hoa tụ đỉnh” trong tiểu thuyết võ hiệp.

Công phu Kim Chung Tráo của Hà Đạo Quân cũng cực kỳ lợi hại: mũi thương thép không thể xuyên thủng cổ họng ông, chỉ để lại một vết lõm sâu. Còn thiết đầu công, những khối gạch đá dày tới 20 cm cũng có thể bị ông húc vỡ. Thậm chí, ông từng biểu diễn trước đám đông cảnh để ô tô cán qua đầu, mà bản thân vẫn hoàn toàn không hề hấn, không có bất kỳ thương tích nào.

Hà Đạo Quân biểu diễn tuyệt kỹ của mình

Sở hữu một thân tuyệt kỹ, Hà Đạo Quân từng gửi thư thách đấu nhà vô địch quyền Anh thế giới Mike Tyson, mong để mọi người chứng kiến cuộc đối đầu trực diện giữa quyền Anh thế giới và võ thuật Trung Quốc. Tuy nhiên, Tyson không hồi đáp. Sau đó, con gái nuôi Hà Sầm Địch hỏi ông có bao nhiêu phần thắng nếu đối đầu Tyson, Hà Đạo Quân trả lời: “Tôi đã nghiên cứu Tyson nhiều năm, đặc điểm của ông ta là mạnh và gấp, chỉ có thể nhanh chóng hạ gục đối thủ; ba chiêu dùng hết là hết bài. Còn công phu Đạo gia của tôi, nội lực vô hạn, càng đánh càng mạnh, tỷ lệ thắng rất cao, tiếc là ông ta không nhận lời thách đấu”.

Năm 2013, tại lễ khai mạc võ thuật Nga Mi, một cao thủ Muay Thái đã thách đấu Hà Đạo Quân. Khi đối phương tấn công vào đầu ông, Hà Đạo Quân không hề hấn gì. Điều này khiến đối thủ vô cùng kinh ngạc, đồng thời khâm phục sự uyên thâm của võ công Trung Quốc.

Đả bại 20 cao thủ để chinh phục mỹ nhân

Thời trẻ, Hà Đạo Quân hăng hái thách đấu Tyson vì sự nghiệp truyền thừa võ công Thanh Thành; còn câu chuyện “tỷ võ kén vợ, ôm trọn mỹ nhân” của ông cũng trở thành giai thoại một thời. Sự nghiệp lẫn tình duyên đều viên mãn, vợ chồng ông nhiều năm vẫn gắn bó mặn nồng.

Vợ của Hà Đạo Quân là Tiên Tông Lệ, xuất thân từ gia đình võ thuật. Hai người quen nhau nhờ võ, nên duyên vợ chồng. Nhờ võ nghệ tinh xảo, sau khi đánh bại hơn 20 cao thủ, Hà Đạo Quân cuối cùng đã chinh phục được trái tim người đẹp.

Việc “tỷ võ kén vợ” không khiến hôn nhân của họ thêm xa lạ, trái lại, vì cùng chung niềm đam mê võ thuật mà họ càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Sau kết hôn, cuộc sống của hai người ngọt ngào và hạnh phúc.

Hà Đạo Quân và vợ, Tiên Tông Lệ

Những ngày đầu hôn nhân, Tiên Tông Lệ cùng chồng biểu diễn võ thuật kiếm sống trên đường phố. Cha mẹ cô xót xa cho con gái, nhưng Tiên Tông Lệ cho rằng biểu diễn võ công để giành được sự tán thưởng của người khác không phải là điều đáng xấu hổ.

Hai người cùng nhau vượt qua quãng thời gian gian khổ nhất của cuộc đời. Sau khi trải qua muôn vàn thử thách, họ càng hiểu rằng sự đồng cảm và trân quý lẫn nhau là vô cùng đáng giá.

Tiên Tông Lệ từng theo học dưới sự chỉ dạy của Trương Minh Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Đạo giáo núi Thanh Thành. Bà từng giành chức vô địch võ thuật quốc tế, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu võ thuật Thanh Thành Trung Quốc, đạt võ thuật đẳng cấp 6 của Trung Quốc.

Năm 1992, bà sáng lập Tinh Võ Quán Thanh Thành Đạo Quân, chuyên kế thừa và phát huy võ thuật Thanh Thành cùng văn hóa dưỡng sinh Đạo giáo Thanh Thành. Bà được tôn vinh là “Nữ Kim Cang của Trung Quốc”.

Hà Đạo Quân thẳng thắn thừa nhận mình là “người sợ vợ”, bởi ông cho rằng đó là biểu hiện của sự tôn trọng và yêu thương. Tiên Tông Lệ đã ở bên ông trong những năm tháng khó khăn nhất, và ông luôn biết ơn vợ từ tận đáy lòng. Ở nhà, người đàn ông cứng rắn ấy cũng có mặt dịu dàng: tự tay nấu ăn cho vợ, còn vợ thì chu đáo chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho ông.