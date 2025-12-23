Võ sĩ muay Thái tung cước đá gục cao thủ Nga, nhận ngay 2,6 tỷ đồng

(VTC News) -

Video Yod-IQ Or Pimolsri đánh bại Alexey Balyko

Tay đấm người Thái Lan, Yod-IQ Or Pimolsri giành được hợp đồng trị giá 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) sau khi phục thù thành công đối thủ người Nga, Alexey Balyko (32 tuổi) ở hạng cân Featherweight tại sự kiện ONE Friday Fights 137 diễn ra hôm 19/12.

Năm 2023, Yod-IQ Or Pimolsri thất bại trước Alexey Balyko bằng quyết định đồng thuận tại sự kiện ONE Friday Fights 33. Sau trận thua đó, Yod-IQ Or Pimolsri đã đứng dậy và giành liên tiếp 8 chiến thắng ở đấu trường ONE. Sau 2 năm, Yod-IQ Or Pimolsri tái đấu với Alexey Balyko tại ONE Friday Fights 137.

Yod-IQ Or Pimolsri tung cước trúng Alexey Balyko

Bước vào trận đấu, võ sĩ 23 tuổi cho thấy sự kiên nhẫn khi đọc lối đánh của tay đấm người Nga. Đúng thời điểm Balyko dồn lực tung cú đấm tay phải nguy hiểm, Yod-IQ đã bắt bài và tung đòn trúng đích bằng cú đá cao uy lực như sấm sét khiến đối thủ ngã gục ở mốc 2 phút 06 giây của hiệp 1.

Trọng tài sau đó xử thắng cho Yod-IQ Or Pimolsri

Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu, phán Yod-IQ thắng knock-out. Với pha knockout mãn nhãn này, Yod-IQ nâng chuỗi thắng lên 9 trận liên tiếp, cải thiện thành tích sự nghiệp lên 126 thắng – 36 thua, đồng thời giành được bản hợp đồng ONE Championship trị giá 100.000 USD.

Theo trang chủ ONE, sự nghiệp võ thuật của Yod-IQ, chàng trai trẻ đến từ tỉnh Buriram, bắt đầu từ nguồn cảm hứng mang tên Tony Jaa, ngôi sao phim hành động nổi tiếng Thái Lan. Ban đầu, anh được cha trực tiếp huấn luyện trước khi gia nhập lò võ S. Thanaphet khi còn học lớp 5.

Yod-IQ giành được hợp đồng 2 tỷ của ONE Championship

Yod-IQ liên tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại các võ đài địa phương cho đến khi tốt nghiệp trung học. Sau đó, anh quyết định lên Bangkok và gia nhập PK Saenchai Muay Thai Gym, với mong muốn phát triển kỹ năng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Việc chuyển đến Bangkok đã giúp Yod-IQ trưởng thành vượt bậc, cả về con người lẫn chuyên môn. Anh được dìu dắt sát sao bởi nhà vô địch thế giới Muay Thai của ONE, Tawanchai PK.Saenchai.

“Tất cả những gì anh Tawanchai luôn dạy tôi là đừng tự mãn khi đang ở đỉnh cao và đừng bỏ cuộc khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bởi anh ấy đã trải qua tất cả rồi. Khi chứng kiến anh mang đai vô địch thế giới ONE trở về phòng tập, tôi thực sự phấn khích và tự hào. Anh ấy là nguồn cảm hứng lớn khiến tôi muốn đạt được mục tiêu tương tự", Yod-IQ nói tiếp.

Trong khi đó, Alexey Balyko theo đuổi mục tiêu trở thành võ sĩ Muay Thai hàng đầu thế giới, đồng thời đại diện cho Nga trên đấu trường quốc tế. Anh từng nhiều lần thi đấu tại các giải IFMA, khoác áo Liên đoàn Muay Thai Nga, qua đó tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực. Sau đó, võ sĩ này rời khỏi quê hương, đến Thái Lan để thi đấu ở đấu trường danh giá ONE Championship.