Cận cảnh võ sĩ muay Thái đấm gục đối thủ, nhận ngay 10.000 USD

Dù bị chảy máu ở gần mắt, võ sĩ muay Thái Kraithong Phabai vẫn tấn công dồn dập và hạ gục đối thủ trong màn so tài tại ONE Friday Fights 136 tối qua (13/12).

Võ sĩ muay Thái tung 5 đòn như búa tạ đấm gục đối thủ.

Giữa bầu không khí sôi động của SEA Games 33, vẫn còn sự kiện thể thao khác diễn ra ngay tại Bangkok (Thái Lan) thu hút nhiều sự quan tâm. Giải đấu võ thuật nổi tiếng ONE Friday Fights vẫn diễn ra theo lịch trình quen thuộc ở nhà thi đấu Lumpinee.

Trận đấu muay Thái giữa Kraithong Phabai và Thapluang Petkiatpet là một trong những màn tỷ thí kết thúc ấn tượng nhất của sự kiện. Kraithong mất tổng cộng 129 giây để giành chiến thắng knock out.

Võ sĩ Kraithong (bên phải)

Kraithong (20 tuổi, cao 1m70) lần đầu tiên bước lên võ đài chuyên nghiệp của ONE. Ban đầu anh được sắp xếp đấu với một tân binh khác. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó thay đổi, cho tay đấm sinh năm 2005 so tài Thapluang - người từng 3 lần xuất hiện ở ONE trong vòng một năm qua.

Dù vậy, Kraithong cho thấy sự áp đảo ngay sau giai đoạn thăm dò. Anh dồn Thapluang về góc võ đài và tung ra các đòn đấm rất mạnh. Vết rách ở gần mắt gây chảy máu cũng không làm giảm sức chiến đấu của võ sĩ 20 tuổi. Sau khoảng 2 phút, anh tung ra loạt 5 đòn quyết định khiến Thapluang ngã gục xuống sàn đấu.

Chiến thắng này mang về cho Kraithong phần thưởng 350.000 baht (khoảng 10.000 USD) danh cho võ sĩ thắng knock out ngoạn mục nhất.

Trong khi đó, tại SEA Games 33, môn muay Thái cũng bắt đầu diễn ra từ hôm nay 13/12. Đội tuyển Việt Nam có 3 võ sĩ thi đấu là Huỳnh Hoàng Phi (gặp đối thủ người Myanmar ở hạng cân 54 kg), Đào Đại Hải (hạng 60 kg) và Nguyễn Thanh Tùng (hạng 67 kg).

