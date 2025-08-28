Cao thủ vô địch thế giới tung cú đá 10.000 USD, võ sĩ muay Thái nằm bất động

(VTC News) -

Cận cảnh cú đá trị giá hơn 10.000 USD của Okuwaki

Ryuya Okuwaki là võ sĩ muay Thái người Nhật Bản. Ngay trước sinh nhật tuổi 25, tay đấm sinh năm 2000 giành chiến thắng knock-out trong trận đấu tại ONE Friday Fights 121 với đối thủ Nuaphet Kelasport (Thái Lan).

Đây là trận đấu có sự chênh lệch rất lớn. Ryuya Okuwaki đang giữ đai vô địch muay thế giới của WBC (Hội đồng boxing quốc tế) hạng ruồi (flyweight), từng giữ danh hiệu tương tự ở hạng ruồi nhẹ (mini flyweight) của IBF (Liên đoàn boxing quốc tế).

Trước trận tỷ thí tại Bangkok (Thái Lan), Ryuya Okuwaki thắng 23 trận trong 27 lần lên võ đài. Anh chỉ thua ở giải RAjadamnern Stadium, đấu trường muay Thái mang tính biểu tượng ở quê hương môn thể thao này.

Trong khi đó, theo dữ liệu trên Tapology, Nuaphet Kelasport thua toàn bộ 4 trận đấu gần nhất. Đáng chú ý, đây đều là những thất bại knock-out.

Okuwaki (bên phải) giữ đai vô địch WBC.

Với sự chênh lệch rõ ràng, không bất ngờ khi Ryuya Okuwaki chiếm ưu thế trước đối thủ và kết thúc trận đấu trong hiệp 2. Sau khi bị Nuaphet bắt chân và đẩy ngã một lần, võ sĩ người Nhật Bản bắt đầu phản công dồn dập.

Tay đấm của chủ nhà Thái Lan liên tiếp bị trúng những đòn nặng, phải tựa lưng vào hàng rào. Anh gắng gượng thi đấu tiếp sau 2 lần bị đánh ngã, nhưng phản xạ và sự tỉnh táo rõ ràng đã suy giảm mạnh.

Cuối cùng, Ryuya Okuwaki hạ gục đối thủ bằng một cú đá tầm cao trúng vào đầu. Nuaphet đổ gục xuống sàn đấu và bất động. Trọng tài ngay lập tức ra hiệu võ sĩ Nhật Bản thắng knock-out và gọi nhân viên y tế lên võ đài chăm sóc cho người thất bại.

Cú đá quyết định của Ryuya Okuwaki có giá trị 10.000 USD. Đây là phần thưởng thêm của ban tổ chức dành cho các võ sĩ có màn thể hiện ấn tượng nhất ngày thi đấu. Ngoài ra, võ sĩ Nhật Bản cũng nhận được tiền thù lao và thưởng knock-out theo hợp đồng.