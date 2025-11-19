Võ sĩ Kazakhstan thách thức võ lâm Trung Quốc, dân mạng đòi cao thủ ứng chiến

(VTC News) -

Cách đây hơn 1 tuần, võ sĩ Mukhammed Amantayev của Kazakhstan khiêu chiến các cao thủ ở Trung Quốc sau khi đánh bại đệ tử Thông bối quyền là Triệu Hồng Cương. Theo báo chí Trung Quốc, các môn phái trong nước không có ai đáp lại lời khiêu chiến đó. Ngay cả sư phụ của Triệu Hồng Cương, đồng thời là cao thủ Thông bối quyền là Cáp Vũ Duyên cũng im lặng.

Trang 163 cho biết: “Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, dư luận đã đổi chiều. Ban đầu phần lớn cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích Amantayev phạm quy, nhưng hiện tại những lời công kích nhắm vào Cáp Vũ Duyên và đệ tử của ông vì giả vờ như không thấy lời khiêu chiến đã chiếm áp đảo trên mạng xã hội”.

Cáp Vũ Duyên né tránh lời khiêu chiến của Amantayev

Amantayev trở thành “hiện tượng mạng” ở Trung Quốc sau khi tung cú đánh khiến truyền nhân Thông bối quyền, Triệu Hồng Cương ngất xỉu. Sau trận đấu, tài khoản của Amantayev lập trên một nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc nhanh chóng đạt 100.000 người theo dõi.

Dưới sự hỗ trợ của một đội ngũ Trung Quốc, trang mạng xã hội của Amantayev liên tục đăng tải những nội dung khiêu khích Thông bối quyền, chỉ trích môn phái của Cáp Vũ Duyên thiếu năng lực thực chiến. Anh còn nhấn theo dõi chính tài khoản của Cáp Vũ Duyên.

Có cư dân mạng hỏi Amantayev: “Giỏi thì đến chỗ Cáp Vũ Duyên mà khiêu chiến!”. Anh đáp rằng sẵn sàng bay sang Trung Quốc: “Ông ta không dám trả lời tôi. Chỉ cần ông ta dám, tôi sẽ đến ngay”.

Amantayev trở nên nổi tiếng sau khi hạ gục Triệu Hồng Cương

Trang 163 cho rằng Cáp Vũ Duyên có trách nhiệm vì chính ông đã cử đệ cử Triệu Hồng Cương tham dự PowerSlap, nơi võ sĩ này bị Amantayev hạ gục.

“Bản chất võ thuật truyền thống vốn uyên thâm rộng lớn, chẳng liên quan gì đến những trận đấu thô bạo kiểu PowerSlap (cuộc thi tát vào mặt). Việc không tham gia giải đấu này là hoàn toàn hợp lý và không có gì phải bàn cãi. Nhưng Cáp Vũ Duyên lại rầm rộ khuyến khích đệ tử tham gia tranh tài PowerSlap, gán ghép võ truyền thống với trò tát nhau, gây ra ảnh hưởng tiêu cực, rồi chính họ lại trốn tránh trách nhiệm.

Cư dân mạng đặt câu hỏi rằng: “Gây chuyện thì sợ chuyện à? Không thể cứ để mình thỏa mãn trào lưu câu view, đến khi mọi thứ rối tung lên thì bỏ mặc được sao?”, trang 163 viết.

Cáp Vũ Duyên cử đệ tử đi thi đấu ở giải đấu tát PowerSlap

Trang 163 chỉ trích Cáp Vũ Duyên: “Đối với chiến thư mà Amantayev gửi tới toàn bộ võ lâm Trung Quốc, Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Cực đều có lý do chính đáng để không phản hồi, duy chỉ có Thông bối quyền của Cáp Vũ Duyên là không thể im lặng, vì mọi chuyện bắt đầu từ ông.

Thật đáng tiếc, Cáp Vũ Duyên luôn chọn im lặng, lảng tránh, đánh trống lảng; xét về dũng khí, ông thậm chí còn không bằng đệ tử Triệu Hồng Cương người khi đứng chờ bị tát vẫn không hề run hay lùi bước”.

PowerSlap là giải đấu võ tát vào mặt (slap fighting) tại Mỹ, do Dana White - giám đốc điều hành của giải MMA nổi tiếng UFC - làm chủ và được ra mắt vào năm 2023. PowerSlap nổi tiếng với chương trình truyền hình thực tế mang tên "Power Slap: Road to the Title”. Trong đó, các thí sinh thi đấu bằng cách tát vào mặt nhau để giành chức vô địch.