Giải đấu nguy hiểm nhất: Chỉ dính 1 đòn, có là cao thủ võ thuật cũng vỡ mặt

PowerSlap là giải đấu võ tát vào mặt (slap fighting) tại Mỹ, do Dana White - giám đốc điều hành của giải MMA nổi tiếng UFC - làm chủ và được ra mắt vào năm 2023. PowerSlap nổi tiếng với chương trình truyền hình thực tế mang tên "Power Slap: Road to the Title”. Trong đó, các thí sinh thi đấu bằng cách tát vào mặt nhau để giành chức vô địch.

Thử thách sự lỳ đòn

Dana White nhấn mạnh Power Slap thu hút lượng lớn người xem trên YouTube, TikTok và Snapchat, với hơn 1,5 triệu người theo dõi Instagram chỉ trong năm 2024, nhiều hơn NASCAR, MLS, NFL, MLB và NHL.

Slap fighting (tên chỉ chung các giải đấu tát vào mặt) từng là một cuộc thi không hình thức, chỉ đơn giản trao đổi những cú tát tay trần cho tới knock-out. Dana White đã làm nhiều việc để đưa môn thể thao này trở thành chính thức bằng việc thiết lập luật lệ chính thức, quy trình an toàn và xin giấy phép tổ chức sự kiện từ Ủy ban Thể thao Tiểu bang Nevada.

PowerSlap, được cấp phép bởi Ủy ban Thể thao Tiểu bang Nevada, áp dụng các quy tắc tương tự như những liên đoàn slap fighting khác. Sau khi tung đồng xu để quyết định ai đánh trước, võ sĩ đầu tiên có 60 giây để thực hiện một cú tát bằng tay trần vào mặt đối thủ. Cú tát phải dưới mắt nhưng trên cằm, yêu cầu sao cho toàn bộ phần tay tiếp xúc mặt cùng lúc.

Người bị tát không được nhúc nhích, nâng vai hay khép cằm. Sau khi bị tát, võ sĩ đó sẽ có 60 giây để hồi phục trước khi quay lại vị trí chuẩn bị cho lượt tát tiếp theo. Các trận đấu không kết thúc bằng knock-out và kéo dài ba hiệp sẽ được trọng tài chấm điểm, theo hệ thống 10 điểm, dựa trên hiệu quả tát của người đánh và phản ứng, thời gian hồi phục của người bị tát.

Trận tranh đai kéo dài năm hiệp, và nếu hòa sẽ có hiệp phụ để xác định người thắng. Các vận động viên được phân loại theo cân nặng và giới tính.

Các vận động viên được chụp MRI, MRA và điện tâm đồ; kiểm tra sức khỏe tổng quát, xét nghiệm máu và kiểm tra mắt. Có hai trọng tài, cùng nhiều đội y tế khẩn cấp và xe cứu thương luôn sẵn sàng, phòng trường hợp một vận động viên cần được đưa vào bệnh viện.

Cuộc thi liều mạng

Dù vậy, PowerSlap vẫn bị chỉ trích vì mức độ rủi ro của các võ sĩ khi tham dự. Tiến sĩ Gregory O’Shanick, giám đốc y tế của Hiệp hội chấn thương não Hoa Kỳ, từng kêu gọi cấm Power Slap. Ông nói rằng những cú tát trong slap fight còn tồi tệ hơn những gì người tham gia có thể trải qua trong bóng đá hay quyền Anh.

Lý do rất rõ ràng là các vận động viên không được phép tự bảo vệ, nghĩa là họ có khả năng bị đánh vào cùng một chỗ trên đầu nhiều lần trong cùng một trận đấu. Điều này có thể dẫn đến chấn động não, mất thính lực, co giật hoặc thậm chí là bệnh não chấn thương mãn tính. “Sẽ có người chết vì chuyện này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sẽ có người chết”, sĩ Gregory O’Shanick tuyên bố.

Tháng 10/2024, trang Sports Illustrated cho biết: “Một nghiên cứu gần đây cho thấy 78,6% các vận động viên tham gia PowerSlap có dấu hiệu chấn động não”.Sports Illustrated cho biết tiến sĩ Nitin Agarwal, bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Đại học Pittsburgh, cùng nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ Raj Swaroop Lavadi đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí JAMA Surgery, ghi nhận các dấu hiệu chấn động não ở các vận động viên Power Slap. 78 trận đấu Power Slap từ mùa đầu tiên được phân tích, gồm 333 cú tát trong 139 chuỗi đánh của 56 vận động viên.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 44/56 (78,6%) vận động viên PowerSlap có ít nhất một dấu hiệu chấn động não. 20 trong số 56 vận động viên có dấu hiệu va chạm thứ hai (chấn thương thứ hai trước khi hồi phục từ chấn thương đầu tiên). Những vận động viên có dấu hiệu rõ ràng thua 54 trên 72 lần. Kết quả của nghiên cứu này gợi ý rằng slap fighting có thể gây chấn thương não cho các vận động viên, với khả năng để lại hậu quả lâu dài. Rủi ro càng tăng khi các vận động viên phải đứng không phòng vệ, cho phép đối thủ đạt được cú đánh hoàn chỉnh và chính xác vào đầu họ trong mỗi đòn tấn công.

Gần đây, võ sĩ người Trung Quốc, Triệu Hồng Cương, truyền nhân Thông bối quyền, đã chịu chấn thương nghiêm trọng sau khi bị võ sĩ Kazakhstan Mukhammed Amantayev hạ knock-out tại vòng 3 giải PowerSlap tối 31/10. Trong trận đấu, anh bị vỡ xương lông mày hiệp đầu, thâm tím mắt và mất ý thức sau cú tát của đối thủ ở hiệp ba. Sau trận, mí mắt của Triệu Hồng Cương sưng to, xuất huyết, xương hốc mắt gãy, cơ mắt kẹt vào vùng xương gãy, phải khâu 5 mũi và nhỏ mắt mỗi giờ.

Triệu Hồng Cương thừa nhận trận đấu vượt xa dự đoán, việc chuẩn bị hạn chế, chỉ tập phòng thủ vài ngày trước khi thi đấu. Khi về nước, Triệu Hồng Cương đã đi khám và bác sĩ cho biết anh dính chấn thương quá nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật. Thậm chí phẫu thuật rồi, Triệu Hồng Cương vẫn có khả năng vĩnh viễn không thể hồi phục thị lực hoàn toàn. Ngoài ra, anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở PowerSlap nữa.