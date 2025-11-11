Đi thi tát bị đánh bất tỉnh, cao thủ Trung Quốc nguy cơ thương tật vĩnh viễn

(VTC News) -

Clip Mukhammed Amantayev hạ gục Triệu Hồng Cương

Võ sĩ Trung Quốc Triệu Hồng Cương (Zhao Honggang) đối đầu với Mukhammed Amantayev của Kazakhstan vào tối 31/10 tại vòng 3 của giải đấu PowerSlap - cuộc thi tát nổi tiếng thế giới. Trong trận đấu, Triệu Hồng Cương bị đối thủ Amantayev đánh ngã và phải chịu nhiều chấn thương vùng mặt, cùng vết bầm quanh mắt.

Triệu Hồng Cương thừa nhận anh bị đánh đến bất tỉnh, mất ý thức. Ngoài ra, Triệu Hồng Cương tiết lộ bản thân đã bị chấn thương nghiêm trọng.

Trong hiệp đầu, Triệu Hồng Cương đã bị Amantayev đánh vỡ xương lông mày. Đến hiệp ba, anh bị đối thủ knock-out và ngất đi. Hiện tại, Triệu Hồng Cương dán băng gạc một bên mắt, luôn đeo kính râm đen, phải nhỏ mắt mỗi giờ.

Triệu Hồng Cương lĩnh cú tát của Mukhammed Amantayev

Về diễn biến trận đấu, Triệu Hồng Cương kể: “Hiệp đầu tôi tự hỏi sao anh ta đánh trúng xương mày tôi. Khi phản công, tôi chỉ nghĩ làm sao đánh trúng mặt anh ta, nhưng chỉ còn một mắt, tôi không thể nhìn rõ được, cũng không thể phát lực. Sau cú tát đầu tiên tôi cảm thấy tê liệt. Họ nói tôi đánh 4 cú, nhưng tôi không biết mình đánh bao nhiêu phát”.

“Khi bị đánh lần đầu, tôi chỉ cảm thấy rất đau. HLV kéo tôi lại, giữ trán tôi, tôi không biết chảy máu. HLV hỏi: ‘Cậu có tiếp tục không?’ Tôi nói: ‘Chắc chắn đánh tiếp”. Khi tôi rút khăn lau, tay toàn máu, lúc đó mới biết xương tôi đã bị vỡ. HLV nói nếu muốn tiếp tục thì đánh, không thì bỏ. Tôi chọn tiếp tục thi đấu và bước lên sàn đấu”, Triệu Hồng Cương nói tiếp.

Mắt của Triệu Hồng Cương thâm tím sau cú tát đầu tiên của Mukhammed Amantayev

Triệu Hồng Cương tiếp tục: “Hiệp hai tôi cảm thấy đau đến mức không còn cảm giác. Khi chuẩn bị đánh, trọng tài đến nhắc luật, hỏi tôi đánh cú thứ mấy, sau đó một giọt máu rơi ra, tôi mới biết mình vẫn chảy máu. Sang hiệp ba, tôi chỉ nghĩ thi đấu bình thường, không đánh lệch hay phạm luật. Ký ức cuối cùng trên sàn đấu là khi đối thủ đổi tay, sau đó tôi gần như mất trí nhớ”.

Về khoảnh khắc bị hạ gục, Triệu Hồng Cương nói: “Khi ngã xuống, đầu óc tôi trắng xóa, ánh đèn sân khấu chiếu vào mặt, tôi mất ý thức. Khi có ý thức lại, tôi đã thấy bác sĩ trong phòng y tế đang kiểm tra vết thương. Sau trận, mí mắt sưng to như quả trứng, phù nề và xuất huyết, không thể mở mắt, mắt dính vào nhau. Chúng tôi đi chụp MRI, khâu vết thương, hôm sau về nước kiểm tra tiếp”.

Về việc chuẩn bị trước trận, Triệu Hồng Cương chia sẻ: “Tôi thường gọi bạn bè đến cùng tập luyện. tôi nghĩ sức đánh này ở cùng hạng cân là ổn, nên tham gia. Giai đoạn chuẩn bị cần học kỹ năng thể lực, sức mạnh, luật và kỹ thuật tránh phạm luật. Ở trong nước chưa có đào tạo bài bản cho môn PowerSlap này, tôi không tiếp xúc được chuyên gia, chỉ xem video và tự tìm hiểu. Khi đến nơi thi đấu, gặp vài huấn luyện viên, mới dần hiểu luật”.

Triệu Hồng Cương đã đi khám sau khi về nước

Triệu Hồng Cương cho biết trước trận anh nghĩ bản thân có thể sẽ thắng: “Vài ngày trước khi đi thi đấu tôi mới biết luật: chỉ cần chịu 3 cú tát, không phạm luật có thể thắng. Nhưng trận đấu không đơn giản như tôi nghĩ, nó rất khó. Trước khi đi, tôi không nghĩ đến nguy hiểm, không ngờ bị đánh như vậy”.

Khi đến Riyadh, Triệu Hồng Cương được thông báo là sẽ thực hiện cú tát sau Amantayev nên chỉ học phòng thủ từ huấn luyện viên. Tuy nhiên anh chỉ còn 2–3 ngày trước trận, không đủ thời gian học nhiều. Tuy nhiên, Triệu Hồng Cương vẫn nghĩ chịu được cú tát đầu tiên là được.

Về phản hồi của cộng đồng mạng, Triệu Hồng Cương nói: “2 ngày sau trận tôi không xem điện thoại, không nghĩ gì đến các bình luận. Tôi không buồn vì nhận xét trên mạng, chủ yếu quan tâm những người ủng hộ. Tôi chỉ cần đăng video hàng ngày là được”.

Do chấn thương ở vùng mắt quá nặng, Triệu Hồng Cương gần như phải giã từ sự nghiệp thi đấu ở PowerSlap

Triệu Hồng Cương chuyển sang luyện võ muộn, mới tập Thông bối quyền 2 năm, trước đó anh tập luyện parkour.

Triệu Hồng Cương phải khâu 5 mũi ở vùng mắt, xương hốc mắt gãy, thậm chí phần cơ mắt còn bị kẹt vào vùng xương gãy trên mặt. Tờ QQ cho biết anh có thể cần 6 tháng để hồi phục.

Tuy nhiên tờ Sina đưa tin rằng khi về nước, Triệu Hồng Cương đã đi khám và bác sĩ cho biết anh dính chấn thương quá nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật. Thậm chí phẫu thuật rồi, Triệu Hồng Cương vẫn có khả năng vĩnh viễn không thể hồi phục thị lực hoàn toàn. Ngoài ra, anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu ở PowerSlap nữa.