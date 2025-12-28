Võ sĩ của Johnny Trí Nguyễn đứng im chịu 8 đòn gối cực mạnh, bị đối thủ hạ gục

(VTC News) -

Cận cảnh màn knock out bằng 8 đòn gối liên tiếp của Nguyễn Trung Hải.

Trận đấu MMA Pro hạng 65 kg của Lion Championship 29 giữa Nguyễn Trung Hải (Raptor MMA) và Bùi Văn Hùng (Võ đường Liên Phong) kết thúc ở đầu hiệp 3. Trung Hải, võ sĩ sinh năm 2003, giành chiến thắng knock out kỹ thuật sau loạt tấn công liên tiếp khiến đối thủ đứng im chịu đòn.

Áp lực dồn dập liên tục không ngừng nghỉ được Nguyễn Trung Hải tạo ra từ những phút đầu tiên, loạt đòn tay sấm sét và đè chặt đối thủ giúp đại diện của Raptor MMA không cho Bùi Văn Hùng một giây nghỉ ngơi. Tới hiệp 3, tình huống dồn ép kết thúc với loạt đòn gối đã giúp Trung Hải giành chiến thắng.

Sau 2 hiệp đầu tiên căng thẳng, Bùi Văn Hùng - võ sĩ đến từ võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn, cho thấy thể lực đi xuống. Tốc độ ra đòn của võ sĩ này chậm lại rõ rệt. Nguyễn Trung Hải, người có kinh nghiệm 8 trận trên võ đài Lion Championship, dồn đối thủ về sát thành lồng.

Nguyễn Trung Hải (bên phải) hạ gục Bùi Văn Hùng.

Tay đấm sinh năm 2003 tung ra 7 cú đấm liên tục khiến Bùi Văn Hùng chỉ có thể giơ tay bảo vệ vùng đầu. Trung Hải tiếp tục tung ra 8 đòn gối cực mạnh ở tư thế đứng cận chiến. Xác định Bùi Văn Hùng không còn khả năng chống đỡ, trọng tài quyết định can thiệp theo luật và công bố chiến thắng knock out kỹ thuật (TKO) cho Nguyễn Trung Hải.

Trong khi đó, ở hạng cân 56 kg, võ sĩ tán thủ Trần Huy Hải chiếm ưu thế trước Phạm Bình Minh nhờ chiến thuật hợp lý. Huy Hải giành chiến thắng tính điểm sau 3 hiệp.

Cũng ở hạng cân này, Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Phú Thịnh mang đến những tình huống trao đổi kỹ thuật mãn nhãn ở trận đấu hạng 56kg. Những tình huống xử lý vật và khóa siết chính xác giúp Thanh Duy có lợi thế lớn ở hiệp 1. Sang hiệp 2, Phú Thịnh chủ động tăng áp lực nhưng đại diện của Võ đường Liên Phong - Nguyễn Thanh Duy vẫn bình tĩnh đưa ra quyết định xử lý chính xác. Từ một đòn gối bất ngờ của Thanh Duy ở giữa hiệp 2, Phú Thịnh bị thương và thua knock out.

Nguyễn Thanh Duy (xanh) giành chiến thắng knock out.

Võ sĩ hai lần vô địch Muay Thế giới - Lê Hoàng Đức có màn thể hiện đầy bất ngờ sau khi không thể áp đặt thế trận đánh đứng lên Lý Diệu Phước. Điều thú vị là trận đấu giữa 2 võ sĩ chuyên đánh đứng được quyết định bởi đòn vật. Hoàng Đức kết thúc trận đấu bằng đòn siết ở cuối hiệp 2, giành chiến thắng khuất phục (submission).

Cuộc đối đầu hạng 65kg kịch tính từ những giây đầu bởi tổ hợp đòn sấm sét của Nguyễn Văn Lâm lên Harry Smith. Quyết định xử lý trận đấu bằng những cú vật và kiểm soát trên mặt sàn chính xác giúp Harry Smith chiếm trọn lợi thế trong thời gian sau đó. Những pha xử lý của thầy giáo đến từ Scotland giúp anh có chiến thắng tính điểm đồng thuận từ các giám định trước Nguyễn Văn Lâm.

Trận đấu đáng chú ý nhất của thể thức MMA Pro là màn tỷ thí ở hạng 65kg giữa Nguyễn Tiến Long và Nguyễn Hữu Hân. Cuộc đấu diễn ra căng thẳng từ những phút đầu tiên, khi Tiến Long có những pha ra đòn bùng nổ ép được đối phương về góc đài.

Nhà vô địch tán thủ quốc gia Nguyễn Hữu Hân (xanh) áp đảo Nguyễn Tiến Long.

Dù vậy, những pha phản công sắc bén của Hữu Hân lật ngược thế trận. Cú chỏ trong hiệp 2 từ Hữu Hân khiến Tiến Long dính một vết rách nghiêm trọng, buộc trong tài phải can thiệp để kiểm tra tình trạng của võ sĩ tới từ Raptor MMA. Thế trận trong thời gian sau đó chứng kiến sự thoải mái của Hữu Hân khi đối mặt áp lực liên tục từ Tiến Long. Chung cuộc, Nguyễn Hữu Hân giành chiến thắng tính điểm đồng thuận trước Nguyễn Tiến Long.