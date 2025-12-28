Cao thủ kickboxing Việt Nam so tài 2 võ sĩ Trung Quốc, mãn nhãn 10 phút nảy lửa

(VTC News) -

Xuân Phương, Ngọc Thức bất phân thắng bại với 2 võ sĩ Trung Quốc.

Những trận song đấu, tam đấu MMA giữa các võ sĩ Việt Nam và Trung Quốc là tâm điểm của Lion Championship 29 diễn ra tối qua (27/12) tại Hà Nội. Trong đó, màn so tài giữa bộ đôi kiện tướng kickboxing Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Ngọc Thức và Lý Thiên Đào, Lưu Long Quyền (Trung Quốc) mang đến 10 phút mãn nhãn cho khán giả.

Cả 4 võ sĩ đều thể hiện hết năng lực cá nhân cũng như khả năng phối hợp với đồng đội trên võ đài. Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Xuân Phương trực tiếp đối đầu với Lưu Long Quyền. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Thức cầm chân Lý Thiên Đào. Sau 10 phút, không võ sĩ nào phải rời sàn đấu.

Các giám định viên của ban tổ chức cũng xác định không có sự chênh lệch rõ rệt giữa 2 đội. Do đó, kết quả cuối cùng được công bố là hòa. Như vậy, bộ đôi Xuân Phương - Ngọc Thức, 2 võ sĩ được yêu mến trong cộng đồng MMA Việt Nam với tên gọi "2 thằng anh", có đủ kết quả thắng, hòa và thua sau 3 lần thi đấu theo thể thức MMA Duo của Lion Championship.

Trước khi Xuân Phương - Ngọc Thức đấu hòa với Lưu Long Quyền, Lý Thiên Đào, các võ sĩ khác của Việt Nam và Trung Quốc so tài với nhau ở trận tam đấu (MMA Trio). Phan Huy Hoàng và Trần Việt Anh sớm loại được 2 đối thủ Thương Soái Nam, Triệu Thần Khải trước khi lao vào hỗ trợ đồng đội Lê Minh Hoàng, tạo ra thế 3 đấu 1.

Bộ 3 Huy Hoàng, Việt Anh, Minh Hoàng thắng nhanh 3 đối thủ.

Võ sĩ cuối cùng của đội Trung Quốc là Ân Liêm Bác đương nhiên không thể chống lại sự vượt trội về quân số. Trọng tài quyết định can thiệp để bảo vệ an toàn cho võ sĩ. Đội Việt Nam giành chiến thắng sau 3 phút.

Trận đấu còn lại có sự góp mặt của võ sĩ nước ngoài tại Lion Championship 29 là màn tỷ thí giữa Nguyễn Văn Lâm và Harry Smith (Anh), hạng 65kg. Võ sĩ người Anh chủ động đưa trận đấu vào thế địa chiến với các đòn vật và khóa. Văn Lâm cho thấy sức bền ấn tượng khi nhiều lần thoát ra, thậm chí lật ngược thế kiểm soát.

Tuy nhiên, Harry Smith vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn. Những pha xử lý của thầy giáo đến từ Scotland giúp anh có chiến thắng tính điểm đồng thuận từ các giám định trước Nguyễn Văn Lâm.