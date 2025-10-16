Vỡ mộng dự World Cup, Indonesia thanh lý hợp đồng HLV Kluivert

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với huấn luyện viên Patrick Kluivert. Quyết định được đưa ra sau buổi làm việc sáng nay 16/10.

"Sau quá trình thảo luận cởi mở và đầy tôn trọng, hai bên đã thống nhất chấm dứt hợp tác", LĐBĐ Indonesia thông báo. Không chỉ huấn luyện viên Kluivert, toàn bộ đội ngũ trợ lý của ông ở đội tuyển Indonesia, ban huấn luyện U23 và U20 Indonesia cũng bị chấm dứt hợp đồng.

Cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Hà Lan ký hợp đồng 2 năm với LĐBĐ Indonesia từ cuối năm 2024, sau khi cơ quan này sa thải ông Shin Tae-yong. Huấn luyện viên Patrick Kluivert có nhiệm vụ đưa đội bóng xứ vạn đảo vượt qua vòng loại World Cup 2026.

HLV Patrick Kluivert chia tay đội tuyển Indonesia.

LĐBĐ Indonesia đặt kỳ vọng cao sau khi đội nhà có bước tiến lớn nhờ chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch (theo diện huyết thống, có bố mẹ hoặc ông bà gốc Indonesia). Đội bóng xứ vạn đảo thường xuyên sử dụng đội hinh có 8-10 cầu thủ sinh ra và được đào tạo tại châu Âu, chưa kể đa số nhân sự trong danh sách dự bị.

Tuy nhiên, đội tuyển Indonesia không vượt qua được vòng loại thứ tư. Thầy trò huấn luyện viên Patrick Kluivert thua 2 trận trước Ả Rập Xê Út và Iraq, vỡ mộng tham dự World Cup.

“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới huấn luyện viên Patrick Kluivert và đội ngũ của ông vì tinh thần cam kết và tính chuyên nghiệp mà họ đã thể hiện trong suốt thời gian làm việc.

Sự nhiệt huyết và hiện diện của họ tại Indonesia sẽ mãi được ghi nhớ với lòng kính trọng, và chúng tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp trên chặng đường sắp tới", LĐBĐ Indonesia thông báo.