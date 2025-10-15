Chuyên gia Indonesia muốn ông Park Hang Seo thay Kluivert

(VTC News) -

"Tôi muốn HLV Park Hang Seo. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, các đội tuyển Việt Nam ở mọi lứa tuổi đều đang phát triển mạnh mẽ. Ông ấy hiểu rõ bóng đá Đông Nam Á. Điều này rất quan trọng để khôi phục tinh thần làm việc và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ", trang CNN Indonesia dẫn lời chuyên gia bóng đá Supriyono Prima.

Lúc này, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đối diện áp lực lớn sau thất bại của đội tuyển ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Hai thất bại liên tiếp khiến đội bóng xứ vạn đảo sụp đổ giấc mơ dự World Cup dù áp dụng chính sách nhập tịch hàng loạt cầu thủ (đa số là người sinh ra tại Hà Lan) gốc Indonesia. LĐBĐ Indonesia thậm chí sa thải huấn luyện viên Shin Tae-yong để mời cựu danh thủ Patrick Kluivert cùng đội ngũ trợ lý người Hà Lan dẫn dắt đội bóng ở vòng loại thứ tư.

HLV Park Hang Seo vẫn đang thất nghiệp.

Ông Supriyono cho rằng HLV Park phù hợp với bóng đá Indonesia nhờ kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình. Đồng thời, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chứng minh năng lực với một loạt thành tích như chức vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 2019, 2021 cũng như thành tích tại Asian Cup 2019, ASIAD 18.

Dù vậy, vị chuyên gia danh tiếng của Indonesia vẫn đặt dấu hỏi rằng PSSI có nên một lần nữa tin tưởng vào những người Hà Lan trên băng ghế huấn luyện. Lần này, cái tên được nhắc đến là Alex Pastoor - trợ lý của ông Kluivert.

Lý lịch của cựu cầu thủ này không hoành tráng nhưng có một vài điểm đáng chú ý. Pastoor từng đưa Excelsior (2010), Sparta Rotterdam (2016) và Almere City (2023) lên chơi Edervise (giải vô địch Hà Lan).

"Pastoor đã chứng minh được năng lực của mình, ông ấy đưa các đội bóng hạng thấp lên chơi ở giải đấu cao nhất của Hà Lan. Tại sao không thể trao quyền cho HLV này. Tôi thực sự tò mò rằng chiếc ghế huấn luyện viên sẽ được giao cho Park Hang Seo hay Pastoor.

Ông ấy đang là trợ lý nên cũng bị hạn chế quyền lựa chọn nhân sự và phát triển cầu thủ. Nhưng tôi nghĩ Pastoor có thể hiệu quả hơn nếu là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia", ông Supriyono nhận xét.