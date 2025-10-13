Trưởng đoàn Indonesia đẩy trọng tài, nhận thẻ đỏ để 'cứu' cầu thủ

Sau khi trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Iraq (diễn ra sáng 12/10) kết thúc, trọng tài Ma Ning (Trung Quốc) bị các thành viên của đội bóng Đông Nam Á bao vây. Đội tuyển Indonesia không hài lòng với một số quyết định của trọng tài khiến đội bóng này gặp bất lợi trong trận đấu. Ông Ma Ning rút ra 2 thẻ đỏ cho thành viên của đội bóng xứ vạn đảo.

Trưởng đoàn đội tuyển Indonesia là Sumardji cho biết ông là một trong 2 người nhận thẻ đỏ. Vị quan chức này có hành động đẩy trọng tài Ma Ning. Ông Sumardji giải thích rằng bản thân làm như vậy là để đánh lạc hướng trọng tài khi ông định phạt một cầu thủ của đội tuyển Indonesia.

Trọng tài Ma Ning khiến đội tuyển Indonesia bức xúc.

Chuyện đó là vô nghĩa. Mọi thứ đã kết thúc. Tôi cũng nói chuyện với ban huấn luyện như vậy. Chúng tôi phải chịu nỗi cay đắng ấy. Hành động là cách chúng tôi phản đối, rằng đừng coi thường chúng tôi.

“Khi trọng tài thổi còi, lẽ ra tình huống đó phải có lợi cho đội tuyển Indonesia, nhưng thực tế lại không. Chúng tôi ghi nhận ba tình huống như thế. Theo tôi, lẽ ra đó phải là quyết định có lợi cho tuyển Indonesia, nhưng thực tế lại ngược lại. Chính điều đó khiến các cầu thủ ở khu kỹ thuật nóng người, ai cũng tiến lên phía trước. Tôi vẫn đứng đợi phía sau. Đến lúc trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận, ông ấy đứng giữa sân, định vào phòng thay đồ thì bị Shayne Pattynama đuổi theo”, ông Sumardji kể lại.

Trưởng đoàn của đội tuyển Indonesia nói thêm: “Khi trọng tài định rút thẻ đỏ, tôi lập tức đẩy tay ông ấy. Đó là hành động phản đối, đúng vậy, phản đối. Tôi không muốn Shayne nhận thẻ đỏ. Nếu cần rút thẻ thì cứ tính cho tôi. Kết quả, theo tôi đọc được trong biên bản, người bị thẻ đỏ là tôi và Thom Haye còn Shayne thì không. Chỉ có 2 người nhận thẻ đỏ thôi".

Liên quan đến công tác trọng tài bị cho là gây bất lợi, ông Sumardji cho biết đội tuyển Indonesia sẽ không gửi đơn khiếu nại.

