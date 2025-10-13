Vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép, 30 hộ dân Thái Nguyên bị ảnh hưởng

(VTC News) -

Sáng 13/10, ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố tràn, vỡ bờ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép thuộc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên.

Bờ bao hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép bị vỡ, bùn đặc sệt tràn xuống khu vực hạ lưu.

Theo ghi nhận, hồ chứa bùn của nhà máy (công suất 100.000 tấn/năm) được đặt trên sườn đồi. Sau mưa lớn kéo dài, bờ bao bị vỡ, khiến lượng lớn bùn đặc sệt tràn xuống hạ lưu, phủ kín đất canh tác, ao cá và khu dân cư.

Sự cố xảy ra sáng 7/10, bùn từ hồ chứa theo dòng chảy đổ xuống hai xóm Gốc Thị và Ao Sen, làm ngập đường đi, sân vườn, ao cá của nhiều hộ dân.

Thống kê sơ bộ có hơn 30 hộ bị ảnh hưởng, chủ yếu thiệt hại về hoa màu, ao nuôi và tài sản. Đến nay, một số khu vực vẫn còn ngập sâu trong lớp bùn đặc, bốc mùi hắc nồng, gây lo ngại về ô nhiễm môi trường.

Vườn cây của một hộ dân xóm Gốc Thị ngập trong bùn.

Ông Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn làm ngập lụt, khiến bờ bao hồ chứa bị vỡ. Chính quyền xã đã phối hợp với doanh nghiệp lấy mẫu bùn gửi đi xét nghiệm độc lập để xác định có hay không tồn tại hóa chất.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp cùng thôn và đơn vị vận hành nhà máy lấy mẫu bùn để gửi đi xét nghiệm độc lập. Trong trường hợp có sự ảnh hưởng từ hóa chất sẽ báo cáo cấp trên để xử lý. Nếu không có thì sẽ giao chủ đầu tư là Công ty CP Luyện kim đen khắc phục cho người dân", ông Sơn cho biết thêm.

Hiện, Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã đắp lại vị trí vỡ, gia cố bờ bao, huy động máy móc và nhân lực thu dọn bùn, khắc phục hậu quả.