Làng đào Nhật Tân tan hoang sau lũ

Vừa nhổ bỏ những gốc đào khô héo, ông Bình (người trồng đào Nhật Tân) cho hay: “Nhà tôi trồng cả đào lẫn cúc họa mi, năm nay nước lũ không cao bằng năm trước nhưng ngập suốt hơn hai tuần. Giờ không đốt đi thì không được, cây chết để lại sinh nấm mốc, mầm bệnh, hại cả đất, ảnh hưởng đến vụ sau”.